71公斤非洲豬瘟肉品入台　蔡英文強化4措施：不容走私危害養豬業

記者黃巈禾／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心22日臨時召開記者會指出，一名越南籍女性大量攜帶香腸、火腿等，共71.786公斤，會破獲還是靠民眾檢舉。關務署表示大多用夾藏，間接證實X光機也沒用。對此，總統蔡英文22日晚間在臉書強調，「防疫不能鬆懈，嚴懲杜絕走私！」

▲越籍女走私肉製品驗出非洲豬瘟。（圖／應變中心提供）



蔡英文表示，要再次提醒所有國人，非洲豬瘟的防疫防走私工作，絕對不可以鬆懈，因為，二十多年前，台灣養豬業遭到口蹄疫重創，原因正是走私，她已經要求非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳吉仲，全面提高防疫強度，目前跨部會也開始動員強化四項措施。

這四項措施包括：一、由關務署、航警局、移民署、防檢局組成的CIQS邊境小組 即刻加強邊境防疫檢查工作，提高對高風險業者的查驗頻率；二、警政署、法務部、經濟部、農委會針對本案嫌犯的上、中、下游通路全面展開追查；三、衛福部、農委會對市面上販售越南食品的店家展開全面稽查；四、環保署、農委會、地方政府對使用廚餘養豬的牧場，加強查核落實廚餘高溫蒸煮程序。

蔡英文指出，根據動物傳染病防治條例規定，走私、違法輸入肉品者最重可處7年有期徒刑，併科罰金300萬元，「我們會強力查緝，絕不容許走私行為危害台灣養豬產業。也請大家互相提醒、留意，守護台灣豬，我們共同努力！」