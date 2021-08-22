台中名店驚傳「塑膠袋下鍋炸」！老闆娘喊冤…衛生局調查出爐

▲店家被指控，連塑膠袋一起下油鍋炸。（圖／《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

台中大里一家雞翅店營業20年，在當地十分有名，如今卻被踢爆，店員將雞翅下油鍋時，竟然沒拆塑膠袋，連著袋子直接浸入油鍋，等塑膠袋燒溶再拿起來丟。對此，店家反擊，該影片是角度問題，塑膠袋底部的破洞是店員撕的，沒有這種狀況發生。

這名網友在「爆料公社」指控，這間雞翅店位在大里某市場，員工料理時，並沒有打開塑膠袋的封口，而是直接用袋底泡油，等塑膠袋底部遇熱融化，食材從破洞滑入鍋內，店員才又把塑膠袋拿起來，等於塑膠都溶在油裡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友錄影痛罵，店員改為打開袋口，一塊一塊放入炸雞。（圖／《東森新聞》）



網友相當生氣，質問店員「你知道油鍋裡面塑膠多少嗎」，明明有許多顧客捧場，卻這樣亂搞，「接下來你們店就會紅了啦」。網友持續錄影，店員卻更改製作方式，改為打開塑膠袋的結，一塊一塊丟入油鍋中，讓網友不禁質疑，「妳之前不是不用拆封嗎？」

對此，店家則回應，當時店員是將塑膠袋底部開口，捏著洞口，到油鍋上方再打開，不可能是直接讓塑膠袋下鍋，「塑膠袋會溶解，怎麼可能放進去炸，那是角度的問題啦，不然手會被燙到，我這樣講你懂我意思吧？」

網友投訴到衛生局，衛生局上門稽查，蒐集一份回去化驗，另外還在現場使用儀器檢測，結果顯示合格，其他民眾也認為，該店家衛生做得不錯，常常在換油，應該不會有問題。