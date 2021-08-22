154隻走私貓安樂死！執法獸醫超痛心　陳吉仲：我決定我負責

記者鄒鎮宇／綜合報導

不肖漁船20日走私154隻品種貓被查獲，農委會21日執行安樂死，引起社會兩派聲音互戰。對此，農委會主委陳吉仲表示，在國家、動植物防疫的角色上一定得這樣做，所有的批評及譴責都由他負責。

台灣動保行政監督聯盟認為，安樂死的速度不應執行這麼快，台灣還有30多間公立動物收容所，可以進行暫時性的隔離；高雄市關懷流浪動物協會也認為，現行的動保法已不適用，應該修法。針對人民的聲音，總統蔡英文21日深夜也在臉書發文，承諾修法避免憾事再度發生。

農委會22日下午召開記者會，陳吉仲在記者會上表示，他可以理解民眾的意見及反應，但考量貓的疫病及使檢疫完，仍可能有長期的潛伏期，且有狂犬病的貓犬若咬到人，致死率是百分之百。

▲海巡署查獲走私貓咪，全被擠在62個籠子裡面。（圖／記者邱中岳翻攝）



▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者黃國霖攝）



陳吉仲說，第一線的獸醫執行安樂死時也非常痛心，但為了保護國內的動物，必須做出專業的判斷；他也強調，他身為動物植物的防疫的指揮官，所有的決定都是他下達，因此批評、譴責都由他來負責。

據悉，走私154隻品種貓的漁船「順發868號」已被撤照，高雄地檢署也派出檢察官登船勘驗。根據懲治走私條例，私運管制物品進口、出口者，可處7年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。

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