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2分鐘光雕秀閃亮開場　靈鷲山21天水陸閉關法會揭開序幕

▲靈鷲山啟建水月道場21天水陸閉關法會。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

▲靈鷲山啟建水月道場21天水陸閉關法會。（圖／靈鷲山佛教教團提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

靈鷲山第28屆水陸空大法會首度回歸福隆總本山舉辦，20日晚間在聖山寺啟建水月道場，以2分鐘「千年水陸，光耀聖山」光雕秀閃亮開場，為21天的線上閉關法筵勝會揭開序幕。開山住持心道法師與地方、宮廟代表共同點亮平安燈，祈願疫情消弭、風調雨順、經濟繁榮、地球平安，形成心靈安定的一股正能量。

8月22日是一年一度的中元節，靈鷲山水陸法會一直是安定人心的重要力量，不僅是一場佛教傳統法會，更是穿越時空，利益冥陽兩界，愛與和解的心靈勝會。因新冠肺炎疫情反覆，全台處於二級警戒狀態，遂改變往年舉辦的天數、地點、形式，將千年古老儀軌結合線上科技，由全山法師線上領眾，連續21天嚴謹攝心閉關修法。

▲靈鷲山啟建水月道場21天水陸閉關法會。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

▲靈鷲山心道法師灑淨儀式。

今年水陸法會以「安住本來、疫息心安～溯本源、回本心、行本願」為核心主軸，普利有情，在磁場殊勝的聖山寺遵循古法，如法如儀舉行，並透過「安其心、入其心、攝其心」的完整修學規劃，引領信眾在線上閉關法會中攝心入法，不只超薦祖先、拔度先人，為自身增福延壽，也利益一切眾生。

20日福隆陽光普照，晚間清風徐徐，高空圓月相伴，晚間7點開始的啟壇點燈暨貢寮區宮廟聯合祈福聖典，在金佛殿外的舞台區進行，全體法師及貴賓手捧蓮花燈進場，以「祈福啟燈，遍照大千」為主題，隨著光雕秀的光影及變化，與代表地、水、火、風、空5大元素的五輪塔，及靈鷲山的寺徽相互輝映，鐘鼓齊鳴，莊嚴殊勝，聖山寺變身為東北角最璀璨的夜明珠。

▲靈鷲山啟建水月道場21天水陸閉關法會。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

▲靈鷲山點亮平安燈。

心道法師表示，感恩在這樣莊嚴的壇城，凝聚善業，為台灣、世界、人類祈福。但曾幾何時，人類的行為顛覆了生態，大火燒林、洪水來犯、地球無法呼吸、海洋變成了血海，人心離開清淨純善，走向五毒慾望，不分貧富、強國弱國，都逃不過災劫疫情的摧殘。祈請諸佛菩薩加持，讓源頭造作者看見苦果，徹底反省，讓地球免於毁壞，人類也能共同覺醒，發現內心愛的光明。

「佛慈廣大，感應無差。」21日晚間10點灑淨儀式後，開啟水陸法會清淨無染的莊嚴神聖空間，正式為2021年線上水陸閉關法會拉開序幕。線上的全球靈鷲人穿越時間與空間的限制，與三寶同心、同願、同聚，虔誠體驗身心清淨的法喜，感受無量慈悲的共振、共鳴。

此外，配合政府防疫規定，法會事先申請獲得核准，期間嚴謹執行防疫規範，參加者皆持快篩陰性證明，並配合量體溫、酒精消毒、戴口罩、實聯登記等防疫措施。公共區域由專人每2個小時以次氯酸水或漂白水加強環境清潔消毒，希望高標準防疫，圓滿今年法會。

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