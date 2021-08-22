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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／蔡英文23日7：30赴台大接種高端疫苗　全程開放直播

▲▼蔡英文20日與東奧國手視訊。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

▲蔡英文。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文23日上午7時30分將前往台大體育館，施打國產高端疫苗。根據總統府方面的採訪規劃，全程開放記者拍攝，並讓媒體全程進行直播。

蔡英文日前完成意願登記「高端疫苗」，依照疫情指揮中心的規劃，她在23日前往接種。根據總統府的規劃，她跟國人施打的方式一樣，只是為避免媒體拍攝造成現場混亂，將在23日一早7時30分就前往台大體育館接種。

不過，資深媒體人趙少康在臉書指稱，坊間盛傳蔡英文打的會是生理食鹽水。對此，總統府在記者的採訪規劃部分，則是開放記者現場採訪、拍攝，媒體都可安排全程直播。

至於副總統賴清德方面，由於他是在8月16日以後登記高端疫苗，因此跟近日加選的民眾一樣，最快施打的日期會落在8月27日至29日間。

總統府發言人張惇涵表示，蔡英文23日一早至預約地點「台大醫學院體育館」接種高端疫苗，經過維安團隊及台大醫院協調，為降低對其他民眾影響，蔡英文於7點30分至現場，依照相關流程，報到、問診、接種疫苗，接種完畢後離開現場，交由醫療團隊後續掌握身體狀況。

在媒體採訪上，張惇涵說，總統府將進行網絡直播，並委由SNG聯誼會協調1家值月台進行供訊；另基於防疫考量，非值月台之媒體朋友，將安排於體育館2樓拍攝，煩請媒體朋友依照採訪通知的規劃進行。

 

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