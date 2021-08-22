阿富汗危機！　土耳其總統警告：新一波難民潮難以避免

▲土耳其總統艾爾段表示土耳其已經接受太多尋求庇護的移民。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者何宏儒安卡拉22日專電

土耳其總統艾爾段昨天與德國總理梅克爾通話時警告，若沒有在阿富汗與伊朗採行必要措施，可能會引爆新一波移民潮。

土耳其總統府通訊署在聲明中指出，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）和梅克爾（Angela Merkel ）除了商討阿富汗情勢演變，尤其是移民問題，也就區域和雙邊議題交換意見。

艾爾段表示，若未在阿富汗和伊朗採行必要措施，新一波移民潮「難以避免」。他強調，土耳其早已接納500萬名尋求庇護者，無力處理阿富汗移民這個額外負擔。

他說：「面對來自阿富汗的移民，必須致力防止人道悲劇，對在阿富汗境內和毗鄰國家的這些人提供緊急援助。」

艾爾段指出，土耳其也已與伊朗會商，並且沿伊朗邊境提升相關措施。他認為，在事態演變成危機之前儘早解決阿富汗非法移民問題是歐洲的重要職責。

他提到，即將成立的阿富汗新政府應該兼容並蓄，代表所有阿富汗人民。與此同時，阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）與喀布爾的阿富汗領導人開始就和平安全議題展開談判也至關重要。

艾爾段說：「土耳其可以在符合有關條件的情況之下，繼續承擔喀布爾機場安全和營運的責任。」

塔利班接掌阿富汗政權後，自當地出逃的難民令人憂心2015年難民危機重演。當時中東和其他地區逃離戰亂與貧窮的近100萬人穿越土耳其進入希臘、保加利亞，再往北前往較富裕國家。

艾爾段20日也與希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）電話會商阿富汗情勢。艾爾段告訴米佐塔基斯，應該對阿富汗和伊朗提供支援，否則新一波移民潮「難以避免」。穿越伊朗是阿富汗人進入土耳其的主要路線。