美軍機「2具屍體砸中屋頂」！　屋主妻見腦袋外露、肚子爆開嚇昏

▲從美軍C-17運輸機上墜落的不只2人。（圖／翻攝自twitter／Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی）

記者張靖榕／綜合外電報導

美軍C-17軍機起飛後，部分硬攀上軍機的難民隨即在世界眼前摔落慘死，事件引起極大討論，但也有人在硬撐近9公里後才從高空中墜落，直接砸在一棟民居屋頂。屋主發現時2名年輕人頭部已經爆開、腦袋外露，腹部也因強大衝擊力而撞破，現場到處是噴濺的血跡。

事件發生在喀布爾國際機場西北方的社區「Khair Khana」，一棟2層樓的屋主薩利克（Wali Salek）16日中午正準備吃飯，他的女兒在廚房下廚，2個兒子還在睡覺，突然間頂樓傳來巨響。

▲阿富汗難民在軍機起飛前已先被機輪壓死至少7人，起飛後硬攀在機上的更紛紛墜亡。（圖／翻攝自推特）

「聽起來就像炸彈爆炸」，47歲的薩利克接受印度媒體「Scroll」視訊訪問時表示，聽到巨響後鄰居都走出家門查看，他和妻子則是一起爬上頂樓，但當場被恐怖駭人的血腥畫面嚇傻。屋頂上癱著2具屍體已經撞得稀巴爛，他描述現場狀況，「他們的肚子和頭都撞破裂開，腦袋都露出來了。」

薩利克知道年輕人是從天而降，但不知道到底怎麼來的，他以為是被「神學士」塔利班丟下飛機，之後才從鄰居那裡得知，他們看到那2個年輕人是從高空中的一架美軍軍機上摔下來，墜落前他們抓著的是軍機的起落架。

薩利克的妻子被恐怖景象嚇得當場昏倒，他帶她下樓回到臥房後趕緊到附近召集12位鄰居，合力用布料和毯子把屍體包裹起來帶到300公尺外的清真寺。該寺的穆斯林領袖毛拉納（maulana）尋找2名死者的身分證明，確認其中一名子是霍塔克（Shafiullah Hotak），年紀約25歲至27歲，身分文件在外套的拉鍊口袋裡找到；另一名男子身上則沒帶有任何文件，但後來被指認為穆罕默德（Fida Mohammad），年齡不超過20歲。

至於薩利克接受「Scroll」採訪，是因為他住在印度的表弟得知事件後，居中牽線促成這次訪問。薩利克把屋頂的慘況拍下來，包括屍體不同角度的照片，並將畫面傳給「Scroll」，不過因為過於血腥和悲慘，媒體決定不刊登照片。