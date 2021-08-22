民怨「門診手術」自費PCR花費高　陳時中：住院、陪病者才有公費

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎疫情未停，各大醫院也落實手術核酸檢測PCR篩檢陰性才能進行，其中也包括門診手術，但有民眾抱怨，台北市還有7家醫院開放免費PCR篩檢，但有些醫院連門診手術加上自費篩檢，花費就要近萬元。對此，指揮官陳時中今表示，門診和門診手術是醫院各別決定，是為了防疫而規定，「我們尊重，但相關醫療費用事先告知，讓病人知情。」

針對自費採檢一事，台北市衛生局專委歐佳齡受訪時表示，公費採檢7家醫院部分除了台北市立聯合醫院5個院區，還包括萬芳醫院和關渡醫院，公費是為了公共衛生防治業務需要，不要給民眾個人需求。

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歐佳齡解釋，例如發生社區感染，為了要找出社區感染源，一定會做疫調匡列，就是現在強調的「精準疫調」，那這塊就是請匡列民眾到7家醫院公費採檢，如果是民眾個人要手術或出國需要陰性證明，則是個人需求，這就不屬於公共衛生防治業務需要。

陳時中今在記者會也提到，現在規定，住院者和陪病者1人都是防疫上需要，要求做PCR採檢，這都是公費提供，但是門診和門診手術沒有規定，所以由各醫院依照防疫需求做要求，相關醫療費用要讓民眾知道，並取得民眾同意。