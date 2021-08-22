今增6例本土「分佈4縣市」　台北市3例最多！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增10例COVID-19確定病例，分別為6例本土及4例境外移入；另確診個案中無新增死亡。個案分布為臺北市3例，新北市、桃園市及雲林縣各1例；其中3例為已知感染源、1例關聯不明、2例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增之6例本土病例，其中2例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為3例男性、3例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，其中1例發病日為今年8月21日、餘5例為無症狀感染。

▲0822國內新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月20日累計公布14,707位確診個案中，已有13,580人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.3%。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於30多歲至50多歲，分別自日本(案16028)、德國(案16029)、南非(案16030)及印度(案16036)入境，入境日介於8月8日至8月20日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,489,074例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含2,471,769例排除），其中15,926例確診，分別為1,371例境外移入，14,502例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

自2020年起累計828例COVID-19死亡病例，其中820例本土，個案居住縣市分布為新北市407例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

