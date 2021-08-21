火速安樂死154隻走私貓！愛貓人士灌爆蔡英文臉書

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

海巡署高雄分署近日查獲不法私梟利用疫情期間，走私未檢疫的154隻貓咪牟取暴利，品種包括俄羅斯藍貓、布偶貓等多種名貴貓種，價值約1千萬，但由於這些貓咪是走私無法證明來源，依法面臨被安樂死的命運。對此，不少愛貓人士湧入總統蔡英文的臉書粉絲團留言，以表憤怒之情。

對於將154隻貓咪安樂死的行為，貓奴相當不解並前往蔡英文臉書粉絲專頁下方留言表示，「連貓咪都保護不了 還說要為人民什麼」、「可憐的150條貓生，就這麽被殺了」、「你自己也是貓奴，不能救救那一批貓嗎！」、「做非法之事的是人類，卻是無辜154隻貓來償命」。

▲愛貓人士在蔡英文臉書粉絲專頁留言處發洩不滿的情緒。（點圖放大／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

不過，也有部分網友認為，「支持依法行政。雖然我也是貓派，但是走私進來的本來就要依法處安樂死，如果有人貓共通的傳染病怎麼辦？就算沒有共通的傳染病，你能保證那些貓咪沒有其他傳染病嗎？這樣害到本島貓是有比較好？」

防檢局高雄分局分局長傅學理表示，無法得知這些貓咪的來源，疾病狀況也不明，擔心帶原狂犬病或其他疾病，不論品種依法必須做人道處理。