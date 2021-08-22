154隻走私貓遭安樂死　吳錚：希望這樣的憾事不再發生

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）



高雄海巡19日查獲154隻走私品種貓，防檢局21日下午將貓全數安樂死，消息引起社會議論。對此，前時代力量發言人吳崢22日表示，走私動物進入本土，身上夾帶的病毒可能對台灣造成不可預料的嚴重後果，「希望今天這樣令人難過的憾事往後不再發生。」

海巡署19日查獲不法私梟利用疫情期間，走私未檢疫的154隻貓隻牟取暴利，品種包括俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓、緬因貓等多種名貴貓種，價值約1千萬，但動植物防疫檢疫局高雄分局20日下午證實，154隻貓已全數完成安樂死。

對此，吳錚在臉書發文表示，晚間看到新聞覺得很難過，心裡能理解海巡署和防檢局為我們守護前線的辛苦，法規有其道理，如果沒有經過檢疫的走私動物進入本土，哪怕是少數漏網之魚，身上夾帶的病毒與傳染病都有可能對台灣造成不可預料的嚴重後果。

農委會主委陳吉仲表示，包含貓在內的溫血動物，都有傳播狂犬病的風險，而狂犬病為人畜共通傳染病，人類感染後死亡率百分之百，且來路不明的動植物輸入，也有衝擊本地生態環境的高度風險，稍有不慎就可能造成國民健康、國內寵物、野生動物、經濟動物的重大損害，因此對於走私動植物，法律採取最高規格的檢疫措施。

對於貓隻被安樂死，吳錚表示，一想到還是覺得難過，這次走私進來都是昂貴的品種貓，自己尊重對品種貓的喜愛也是一種選擇。但畢竟市場的商機就是走私的誘因，「所以還是想趁這機會呼籲大家，如果有考慮飼養毛小孩的話，拜託先考慮看看領養嘛～」

吳錚指出，自己在2018年初領養了一隻賓士貓，到現在一起生活也三年多了，為自己帶來很大的陪伴與撫慰，「真的很感謝她走進我的生活，成為我的家人。」，貼文一出，留言處也有許多網友曬出自己領養的貓，共同呼籲領養代替購買。

吳錚也表示，如果有朋友還是很希望能飼養品種犬貓的話，就算價格很便宜，也請不要透過來路不明的管道，有可能買到的就是透過非法養殖或走私進來的動物。許多非法養殖場的動物生活環境都非常不好，不僅對動物們來說是身心的巨大痛苦，他們的健康狀況也都普遍會更差。

吳錚指出，如要購買動物，要先上網搜尋「特定寵物業管理系統」，尋找合法的寵物業者、留意繁殖業者或寵物店是否持有「特寵證字號」，以及上面的名稱、地址是否都正確、業者販售前皆必須替犬貓施打晶片，留意動物身上是否有晶片且登記在該商家名下。

網友也在貼文留言表示，「為甚麼我們能防止豬瘟就是我們嚴格執法」、「台灣相關單位按照法規處理走私外來物種又不是第一天的事情，怎麼以前就不見諸君出來講話呢？」、「全世界的國家都是如此處理走私寵物。」