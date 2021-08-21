「我不會參選2024」　江啟臣重申：2022黨有需要會全力配合

▲江啟臣赴高雄岡山眷村國宅進行公投宣講。（圖／江啟臣辦公室提供）



記者楊蕓／台北報導

國民黨主席選舉白熱化，爭取連任的江啟臣、候選人朱立倫近日為黨主席是否親征2022隔空交火。朱立倫昨（20日） 暗指「總教練身兼打擊者或投手」不一定公平，江啟臣隨後回應，反問朱「那2024黨主席親征嗎？」21日江啟臣受訪時再度表態，承諾不會參選2024，但若2022國民黨有需要，他會全力來配合。

江啟臣日前鬆口，如果連任黨主席，「2022若黨有需要，他願意親征」，朱立倫昨回應，他把自己定位為總教練，推出最強的候選人，還暗指江若「總教練身兼打擊者或投手」不一定公平。對此，江啟臣在廣播節目被問及此事時，也意有所指的反問朱「那2024黨主席親征嗎？」，雙方不斷隔空交火。

江啟臣今天上午南下高雄岡山，到眷村國宅進行公投宣講。他受訪時表示，選戰應該因應每一個狀況去靈活調度，今天不管是做教練或球員，就是一個團隊，這個團隊裡的每一個角色，都必須隨時因應戰情變化去做調整，所以每一位成員都必須做好任何準備，只要有需要都必須下場。

江啟臣強調，國民黨面對2022或2024選戰，團隊每一員都應該做好準備，只要團隊有需要，大家都共同配合，而做為主席，自己也必須對團隊合作表達自己的承諾，「我的承諾就是我不會參選2024，但是2022團隊有需要、黨有需要，我會全力來配合。」