女友不理我！竟縱火燒女生宿舍　莽男殺人未遂判刑定讞

▲台南王姓男子縱火燒女生宿舍，判刑5年定讞。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

記者吳銘峯／台北報導

台南市王姓男子就讀南台科技大學時，因原本交往的女友打算分手不再理會他，他竟在2020年元旦夜，買汽油到大學女生宿舍前縱火，差點燒死正在宿舍中熟睡的許多人。一二審均將王男判刑5年，案經上訴，最高法院審理後，1日駁回上訴定讞。

本案發生於2020年元旦夜，凌晨3時56分台南市永康區南台街一處出租學生住宅大樓傳出火警，住戶因聞到燒焦味，出門查看發現一團火舌在1樓走廊通道竄出，趕緊報案，消防人員疏散10多位住戶學生，並迅速撲滅火勢，由於現場有汽油揮發的味道，再加上火勢又急、又猛，警消研判應該是縱火。

警方過濾監視器畫面，根據車牌號碼鎖定王姓男子涉有重嫌，不到3小時就逮捕王男，王男也坦承犯案，全案宣告偵破。王男被捕後表示，他原本與同校的女生交往，但對方到了2019年11月就不再理他，王男自已也因為課業跟不上，最後遭到退學，他等了1個多月，等不到對方聯繫他，越想越不滿，才會購買汽油，前來縱火。檢方依照「殺人未遂罪」提起公訴。

法院審理時，王男否認有殺人故意，辯稱自己只有要燒燬建築物的故意，並沒有要傷害住戶和學生，並非要傷害前女友，只是要警告她，讓全世界的人都知道她這樣做是不對的事情。此外，王男的辯護人主張王男有輕度智能障礙及情緒障礙，要求無罪責或者減刑，但經法院委託鑑定後，認定王男具有行為辨識能力，必須承擔完全的罪責。

一二審均認定王男有罪，判處有期徒刑5年。其中二審台南高分院審酌，王男未能理性處理糾紛，僅因對前女友分手一事心生不滿，便基於不確定殺人故意而放火，並因此造成社會公安危險、以及南台科大財產損害之結果，犯罪之動機、目的及手段均甚為惡劣，造成之損害亦屬嚴重，堪認犯罪情節及惡性均重大，因此判刑5年。全案再上訴，最高法院1日駁回上訴定讞。