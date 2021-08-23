瑪莎拉蒂「渣男」起底！警認證飆車頭　開超跑買垃圾桶影片點閱超狂

▲瑪莎拉蒂被女友噴上「渣男」，苦主是林小彬，在高雄經營中古車行 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

女友在瑪莎拉蒂跑車上噴上「渣男」，一段影片放到網路瘋傳，而苦主是一名林姓男子，在高雄經營一家二手車行，多次在網路高調「放閃」，6年前曾經開超跑去買垃圾桶，結果雙門超跑放不下，最後他坐在副駕駛座，把大垃圾桶蓋在頭上，這一段影片讓107萬人次瀏覽，不過林姓男子在員警眼中還是飆車頭，涉犯多起公共危險罪。

「他就是飆車頭啊！帶頭飆車」，認識林姓男子的警察一談起他，可是非常熟悉，感覺就是像是「老朋友」，不但喊出他的外號「林小彬」之外，連他的本名都一起講出來，因為他在9年前就在高雄經營二手車行，被視為飆車頭的他，是三民二分局列為重點關懷對象，只要防飆勤務就要到車行臨檢，不過還是無法阻止他飆車，只是從市區換到像是旗山、屏東等偏遠地區。2019年4月還因為公共危險罪，被高雄地方法院以簡易判決方式，判處有期徒刑3個月，得易科罰金。但在林小彬眼中，所謂的飆車比較像是「夜跑」。

▲林小彬在警察眼中，曾經是飆車頭，他現在經營中古車行 。（圖／記者吳世龍攝）

員警說：「他好像都開GT5吧」，林男在2014年5月的時候，涉入一起妨礙自由案件，4名男子在高雄三民區一間釣蝦場以買賣糾紛為由，不但控制一名莊姓男子行動，還把莊男的賓士車賣給林小彬，莊男逃出來之後，立刻報警，林小彬因為以15萬買了這輛賓士車，吃上故買贓物罪，一審判決6個月，但是二審改判10個月。

原本開在仁武的中古車行也因為他入監服刑就收起來了，出獄之後又繼續經營。記者詢問中古車買賣都是現金交易，而且他又開瑪莎拉蒂2013年出廠的 Granturismo S 4.7，中古車價也要238萬，到底他的資金從哪裡來的？熟悉他的員警表示這就不清楚了。

▲林小彬在今年七夕，送給女友的花束，竟然是兩座花柱 。（圖／當事人林小彬提供）

其實林小彬也不是第一次上新聞了，在6年前他跟一名女子開超跑去賣場購買大垃圾桶，不過這台跑車是雙門，所以大垃圾桶塞進車內，就有一個人得「顧路」，最後林小彬坐副駕駛座，把大垃圾桶蓋在頭上才解決問題，這段影片放到網路，有107萬人次瀏覽。

近期他在七夕情人節送花給女友，不過女友卻是翻白眼，還把花拍照放到臉書知名社團《爆廢公社公開版》，因為他送得不是花束，而是「花柱」，比較像是用在開幕或是「特殊場合」，也是讓網友熱議。