新iPhone將發表　鄭州富士康「每日萬人入職」激勵獎金破5萬元

▲鄭州富士康近期有大量新員工入職。（圖／翻攝河南日報）



記者蔡紹堅／綜合報導

新款iPhone即將發表，鄭州富士康近期積極招工，根據《河南日報》報導，最近每天都有超過1萬名新員工入職，入職激勵獎金更是高達1.2萬元人民幣（約5.1萬元新台幣）。

鄭州富士康已進入客戶新機種量產高峰期，至9月底前新增用工需求20萬人左右，但招工卻因暴雨及疫情受到較大影響。富士康鄭州科技園副總經理王雪表示，政府、專家、富士康三方聯合成立了「富士康疫情防控部工作專班」和「富士康員工運輸工作小組」，統籌做好招工和防疫工作，以強有力的措施確保企業生產形勢穩定。

王雪指出，航空港實驗區調集了100輛大巴車「點對點」接送求職者，在省內低風險縣區設置招工集合點，對求職者進行測溫、篩查登記戶籍信息、查驗「雙碼」及疫苗接種信息，確認符合防疫規定後，會統一乘坐專車閉環送至航空港區。截至8月20日，先期運行的25個點已安全運送2萬多名求職者來到富士康。

富士康國貿招募中心負責人朱峰表示，政府協助設立了24小時核酸檢測點，專車到達後第一時間檢測，之後入住中轉宿舍，待檢測結果出來後再辦理入職手續，現在富士康每天新入職員工超過一萬人。

新入職的一名員工透露，現在客運班車都停了，但聽說政府有安排「點對點」專車直接送到廠裡，覺得很安全，就放心來了，「現在富士康入職激勵獎金有一萬二，我表弟過幾天也要來！」

報導也提到，從2020年疫情起，富士康鄭州園區就已經對生產線進行了防疫改造，工位與工位之間安裝隔離擋板，間距均大於1公尺，車間地面上規劃人員流動單向環線，從工作、就餐、交通、住宿等各方面全方位展開防疫管控。

王雪強調，勞動力是重要的生產要素，人流動起來之後，就會帶動生產資料、資金等要素全面流動起來，同時也將帶動第三產業的快速復甦，「富士康已經按下了助力經濟復甦的『重啟鍵』，在政府、企業、員工三方共同努力下，我們有信心保質保量如期完成客戶生產任務，為全省經濟穩定貢獻力量。」