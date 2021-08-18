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送修iPhone、iPad　蘋果曝要先做3件事：保護資訊、節省時間

▲▼iPhone 11 Pro Max,iPhone。（圖／路透）

▲蘋果iPhone。（圖／路透）

記者陳俊宏／綜合報導

果粉注意！若您準備將iPhone、iPad或iPod touch送修，蘋果官方提醒，為了保護您的資訊並節省時間，將裝置送修之前請按照下列步驟操作，包括備份、備妥密碼等。

根據蘋果官網資訊，送修分為「親送裝置」與「郵寄裝置」，若是「親送裝置」之前要準備三件事：

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1、備份您的iOS裝置。
2、備妥您的Apple ID密碼。針對某些維修，您需要使用Apple ID密碼來清除您的裝置，以及關閉「尋找我的iPhone」。
3、如果iPhone需要進行電池維修，可能的話，請在送修時將電池百分比維持在30%或以下。

▼若要送修iPhone，得注意三件事。（圖／路透）

▲▼蘋果,iPhone,手機,新品。（圖／路透社）

蘋果提醒，若尚未安排，請先打電話看看是否需要預約，再前往維修地點，例如請先安排預約Genius Bar，再前往Apple直營店；前往送修時，請記得攜帶以下物品：

• 您的銷售收據（如果可行，以防維修需要購買證明）。
• 您的裝置以及需要協助處理的配件。
• 個人身分證件，例如駕照、護照或政府核發的其他ID。

若是「郵寄裝置」送修，得要準備三件事：

1、備份您的iOS裝置。為了保護您的資料，請清除iOS裝置。
2、從Apple ID裝置列表移除iOS裝置。
3、取出iOS裝置的SIM卡（如有使用），並保存在安全的地方。如果您的iOS裝置沒有使用SIM卡，請聯絡您的無線電信業者以暫停服務（如有需要）。

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