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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡壁如聲援南鐵抗爭戶居住權　網譏：不怕迴力鏢到社子島？

▲▼台灣民眾黨立法委員提名記者會,蔡壁如。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣民眾黨立法委員蔡壁如。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

交通部鐵道局中部工程處20日展開台南鐵路地下化僅剩的2戶拒拆戶拆除作業，以優勢警力強制帶離抗爭的屋主及聲援者。台灣民眾黨立委蔡壁如批評，南鐵案討論過程違反民主常態，「就算只有一戶人家，我們都應該保障他們的基本居住權」，但遭點破民眾黨主席柯文哲也在台北市社子島開發案有42%居民反對拆遷狀況下，還是堅持開發，引發正反論戰。

針對南鐵地下化案，蔡壁如昨天透過台灣民眾黨台南市黨部臉書表示，民眾黨一貫的原則就是資訊透明與程序正義，南鐵地下化案討論過程主管機關選擇性揭露資訊已經違反民主常態，最終拆遷戶黃春香家透過合法管道提出訴求，主管機關應該善盡行政責任，進行正式與專業評估。

蔡壁如直言，一直以來，台灣民眾黨的成立，最主要的目的就是讓台灣成為正常化的民主國家，而程序正義，就是民主國家重要的特質之一，但這次南鐵地下化的強制拆除民宅，就已經違反了民主常態，「就算只有一戶人家，我們都應該保障他們的基本居住權。」

台灣民眾黨立委張其祿也表示，交通部長王國材曾承諾要與住戶妥善溝通，是否升了官就換了腦袋，呼籲交通部及台南市政府公正公平地進行鑑界、與被徵收戶進行對等協商及溝通，以達雙方皆能接受的妥善處理，並批評「這起事件已在國人面前展現出，對蔡政府所謂的尊重人權、追求正義、有史以來最會溝通政府最佳的打臉、最完美的跳票以及最壞的示範」。

不過，蔡壁如在臉書的主張也引發部分PTT網友質疑指，柯文哲推動社子島開發案，台灣民眾黨立委卻在反南鐵，「不怕之後回力鏢到社子島上嗎？」

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