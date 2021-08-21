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死刑是唯一懲罰！　美前軍官：塔利班握有替北約工作的翻譯員名單

▲▼美國軍隊協助阿富汗民眾撤離。（圖／路透）

▲美國軍隊協助阿富汗民眾撤離。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

塔利班組織（神學士，Taliban）攻下喀布爾後，許多替西方國家工作過的阿富汗人深怕受到報復，紛紛想盡辦法逃出國。美國一名曾駐阿富汗的前軍官警告，塔利班早就握有替北約（NATO）軍隊工作的翻譯員名單，「他們唯一能接受的懲罰就是死刑，而且連家人都會受到牽連。」

現年46歲的漢克爾（Scott Henkel）在2006年駐紮在阿富汗兩年，在北約「持久自由行動」（Operation Enduring Freedom）中擔任陸軍小組組長，當時他在阿富汗的所有時間都和一名當地的翻譯「凱文」（Kevin，化名）待在一起。漢克爾說，「我完全依靠他的翻譯幫我克服文化、禮節和語言障礙。」

漢克爾提到，凱文不僅在翻譯方面表現地非常傑出，更厲害的是能夠辨識出塔利班的潛在威脅，「他能看出在某個城鎮是否正遭受恐怖統治，例如有一次我們在山谷被塔利班襲擊，我們必須呼叫近距離的空中支援，當時也是凱文先發現異狀的。」

漢克爾表示，根據他的經驗，塔利班絕對會先針對那些曾經和外國人共事過的阿富汗人，「他們有一份曾替北約盟國工作過的翻譯員名單，他們能接受的唯一懲罰就是死刑，而且連家人都會受到牽連。」

塔利班6月時曾在聲明中指出，那些曾替北約工作的翻譯不會有危險，但他們應該要「展現悔意」。漢克爾說，他已經請民主黨眾議員涅古斯（Jose Neguse）幫忙和美軍聯繫，希望能讓凱文順利撤離，凱文仍舊被拒絕上機，「凱文說那邊一片混亂，但我們一直保持聯繫，希望有一天我們的孩子能一起在遊戲場上玩耍，我們可以相伴彼此老去。」

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