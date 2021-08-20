聲請停止高端EUA遭駁回　郝龍斌遺憾：法院未考量民眾生命安全

▲郝龍斌8月4到北高行聲請停止衛福部對高端疫苗的緊急授權 。（資料照／記者羅志華攝）

記者蘇晏男／台北報導

前台北市長郝龍斌、前衛生署長楊志良等人，8月4日向台北高等行政法院遞狀，聲請假處分，停止衛福部給予高端疫苗緊急授權（EUA），但台北高等行政法院20日則裁定駁回。對此，郝龍斌晚間透過臉書表示，「非常遺憾！最高行政法院駁回我們的聲請。」

「我們是為民請命！」郝龍斌說，高端疫苗沒有經過三期臨床實驗，其保護力並沒有得到證明，貿然施打是一種不負責任的草菅人命的行為。人命關天，法院沒有從民眾生命安全的角度來做考量而做出政治判決，我們覺得非常遺憾，會再針對法院判決的內容和律師商討，再做後續的考量和處理。

郝龍斌4日受訪時表示，高端疫苗除尚未進行三期試驗外，使用的「免疫橋接」技術，不被國際承認，在保護力不明下，通過對高端疫苗的緊急授權，是「義和團式的草菅人命」，並強調若他還是台北市長，一定會要北市衛生局暫停配合施打，他也呼籲各地方首長響應。

但北高行法院20日裁定指出，衛福部經過專家審查會議作成高端EUA決議，審查內容包括關於高端疫苗安全性及潛在有效性、已知及未知利弊分析，及現有科學證據讀風險評估等專業討論訊息，縱未全面公開相關技術與研究數據，但加上媒體對其他廠牌疫苗接種後所提供保護力及不良反應之報導，已足使國人綜合考量各廠牌疫苗風險利弊得失。

即使郝、楊等人質疑高端疫苗的安全性及有效性，衛福部EUA也只是提供民在AZ、莫德納或BNT等廠牌之外，提供另一種疫苗的替代選擇方案，反有助促成其疫苗選擇的多樣性，沒有造成郝、楊個人權利損害。

北高行認為，郝、楊沒能證明生命及身體健康可能因這份EUA而受到侵害，不具當事人適格，且沒能證明如果不在正式訴訟宣判前暫停EUA的話，會發生難以回復的損害，因此駁回假處份聲請。