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「地獄式虐貓」再現蘆洲！呂秋遠氣憤提5點　2.2萬人讚爆

▲救援者連同飼主和警察準備進屋救援受虐貓。（圖／許鐳譯／蘆洲范媽拍攝）

▲救援者連同飼主和警察準備進屋救援受虐貓「茶茶」。（圖／許鐳譯／蘆洲范媽拍攝）

實習記者黃品臻／綜合報導

新北市蘆洲21歲的王姓男子為逼迫同居女友返家，竟對虎斑貓「茶茶」澆熱水，甚至將過程拍成影片傳給女方。新北市動保處經查被虐貓咪全身約有20%面積燙傷，警方已介入調查。對此，律師呂秋遠在臉書表示，王男行為已違反動保法第25條，可判處2年以下有期徒刑，另外也應該要追究恐嚇罪。

呂秋遠說，「茶茶」是王男和女方同居時領養的毛孩，女方在離開家後，王男竟開始虐貓，並拍攝影片傳給女方恐嚇，對方看到影片後相當害怕而報警。警察到場後，王男不但拒絕開門，還跟警察要求搜索票，雙方僵持許久，同時王男仍持續拿熱水虐貓，直到房東同意破門而入後，才將毛孩救出，立即送醫急救，目前還在治療中。

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呂秋遠表示，這件悲劇需要我們關注的，正好是所有送養飼主最擔心的問題。有些人會覺得送養飼主很龜毛，又要探視、又附帶一堆條件，可是他們擔心的問題，就是這種地獄式的虐待，而那些惡意的領養者，往往會輕描淡寫地說，貓咪不見了、貓咪不知道為什麼，就這麼死了。

呂秋遠指出，這起案件易科罰金的機會很高，如果王男能展現「悔意」，又得到女方的原諒，甚至有機會拿到緩刑。

不過呂秋遠提到，真心希望立法院可以再度修改動保法，儘速設立動物警察，把虐待動物致死的行為修改成七年以下有期徒刑，不能易科罰金，也希望落實生命教育，可以在各種領域實現，更重要的是，請注意身邊這樣的人，如果自己的伴侶對於小動物的生命是輕蔑的，甚至平常就會動粗，請遠離這樣的人，因為他們總有一天會對你動手，若發現身邊的朋友、鄰居，有這種虐待動物的傾向，也請不要袖手旁觀。

網友們都對於王男利用虐貓來情緒勒索、要求復合的行為感到憤怒與不解，紛紛留言回應，「會虐待無辜生命的恐怖情人應該是快速遠離吧！」、「希望每個生命都能好好被對待」、「女生若心軟，真心有點傻，誰知道下一個被淋熱水的會不會是她⋯」、「請正視虐待動物的問題」、「尊重生命！正視施虐案件！支持動保儘速修法，設立有所作為之動保警察！」。

社團法人貓咪也瘋狂公益協會也在該篇貼文底下留言，強烈呼籲以下五點。政府對於施虐動物者加強長期監控，避免未來轉而傷害婦幼弱者；政府將動物從「財產、物品」改為「生命體」，這樣虐待或殺害動物的人才能被加重刑罰；成立動保警察，可隨時針對施虐者進行勤務；虐殺動物者必須施以長期生命教育課程；改革公立收容所輕率的送養制度。

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