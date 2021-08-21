周杰倫最強專輯？ 鄉民全推爆「這張跟鬼一樣」：不跳過任何一首

▲鄉民狂推周杰倫《范特西》專輯最經典！（圖／翻攝周杰倫FB）

記者邱晟軒／綜合報導

第32屆金曲獎將於今晚在北流登場，因應疫情首度以實體加線上舉辦。不過，就有網友PO文詢問，金曲歌王周杰倫最強專輯是哪一張？貼文曝光後，引起許多網友一面倒推爆2001年的《范特西》專輯，紛紛直呼「這張跟鬼一樣」、「就算現在聽也不過時！」

有網友今（21日）在批踢踢八卦板以「周杰倫最強專輯是哪張？」為題發文表示，「個人是滿喜歡專輯《八度空間》的啦，以前看大家酸他（唱法）含滷蛋，但說實在那時期的歌都滿經典的，現在唱的那麼清楚，反而沒那麼喜歡，鄉民們覺得呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲周杰倫第二張錄音室專輯《范特西》獲得網友一致推崇。（圖／翻攝KKBOX）

貼文曝光後，立刻掀起網友們一致推薦2001年問世的《范特西》專輯，紛紛表示「范特西這張跟鬼一樣」、「只聽到范特西就沒再聽了」、「范特西，無敵」、「范特西，可以不跳過任何一首，從頭聽到尾」、「范特西就算現在聽也不過時」、「范特西巔峰」、「當年畢旅10台遊覽車有9台都放這張」、「范特西到頂點了」。

也有不少網友認為杰倫經典的專輯都在早期，「前幾張真的經典」、「我個人是范特西，但前三張都很強」、「前三張都經典 最高范特西」、「周董假如只出前2張後就別出專輯，就完美了」、「我只知道前四，其他都沒聽過」。

▼鄉民認為《范特西》就算現在聽也不過時！（圖／翻攝PTT）

周杰倫個人第二張錄音室專輯《范特西》，於2001年9月14日發行，專輯名《范特西》來自英文「Fantasy」音譯，其中囊括了《開不了口》、《愛在西元前》、《雙截棍》、《安靜》、《簡單愛》等膾炙人口歌曲，可說是首首經典；專輯在當年金曲獎更一舉入圍10個大獎，最終抱回包括最佳流行音樂演唱專輯、最佳音樂錄影帶、最佳作曲、最佳作詞、最佳專輯製作人5項大獎。