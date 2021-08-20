文大校長獲「日本外務大臣」表彰　徐興慶：繼續為台日關係努力

▲文大校長徐興慶（左）獲「日本外務大臣」表彰。（圖／文化大學提供，下同）



記者林彥臣／綜合報導

日本交流協會公布今年我國獲得日本「外務大臣表彰」團體與個人得主，其中文大徐興慶校長以長年致力台灣與東亞各國的日本研究、績效顯著，獲得個人表彰。徐興慶表示，這項榮譽是屬於大家的，他只是代表領獎，未來會繼續為提升台日關係、深化日本研究，奉獻綿薄之力。

日本「外務大臣表彰」，是為表揚長年對於促進我國與日本友好關係具有貢獻的個人或團體。台灣自2016年起陸續有團體獲得表彰，本年度外務大臣表彰由徐興慶、居留問題研究會及滅火器獲獎。徐興慶同時也是台灣第一位以日本研究所做的貢獻獲得個人表彰的學者。

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徐興慶1985年留學日本，獲日本九州大學及關西大學雙博士，致力日本研究長達三十年以上。他於1994年以最年輕的文大日文系主任、日本研究所所長在學術界嶄露頭角，隨後任職台灣大學，擔任日文系主任、研究所所長及台大人文社會高等研究院「日本韓國研究平台」執行長。

2014年徐興慶成立台大日本研究中心，發行「日本學研究叢書」，強調人文及社會科學對話及培育我國年輕日本研究人才的重要性。同時在2016年與國際日本文化研究中心(京都)、韓國首爾大學、漢陽大學及北京日本學研究中心的代表學者共同發起「東亞日本研究者協議會（East Asian Consortium of Japanese Studies, EACJS）」，由日本國際交流基金(The Japan Foundation)贊助，東亞各國的相關大學或研究機構輪流主辦，每年皆有300位以上的學者及博士生與會，討論議題涵蓋日本的政治、國際關係、經濟、歷史、社會、思想、語言、文化等跨領域學門。

在徐興慶的呼籲下，國內日本研究的師生同心協力，2019年11月由台大日本研究中心主辦首次橫跨人文與社會科學之東亞日本研究學術會議，成功寫下我國日本研究的新頁，亦提升了台灣日本研究的國際能見度。

徐興慶自2018年11月起擔任文大校長，陸續成立東亞人文社會研究院、日本研究中心，策畫「華岡大講堂」，邀請包括日本多位重量級學者在內的海內外建築、醫療、科技、人文及國家政策發展等不同領域的學術大師講述學思歷程，從此亦不難看出徐校長發展國內日本研究的用心。

此次獲得日本外務大臣個人表彰，徐興慶謙虛表示，這項榮譽屬於長年致力日本研究的夥伴，他只是代表領獎而已。也提出他對深化台日關係的看法與期許，表示台灣與日本同為島國，文化背景相近之處甚多，會持續為培育個領域的知日人才奉獻心力。

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