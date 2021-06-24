南投市長向栗原市長致謝！日贈疫苗跨國溫情　姊妹市雲端視訊交流

▲台日交流不因疫情停止，南投市長宋懷琳與日本栗原市長視訊交流。（圖／南投市公所提供）

記者高堂堯／南投報導

日本等多國連續捐贈新冠肺炎疫苗，讓身處疫情三級警戒的台灣民眾感受跨國溫情；南投市公所日前上午特地與姊妹市日本栗原市進行雲端視訊，市長宋懷琳為日本雪中送炭的義舉，親自向新科市長佐藤智致謝，也希望不因疫情影響而阻礙2個城市間的交流。

▲台日交流不因疫情停止，南投市長宋懷琳與日本栗原市長視訊交流。（圖／南投市公所提供）

南投市公所指出，過去曾將南投的鳳梨酥推廣到日本，去年與栗原市正式結為姊妹市，今年原預計要派學生棒球隊到栗原市交流賽，卻因疫情之故，雙方被迫暫停多年交流，相當可惜。

南投市長宋懷琳16日與栗原市長佐藤智和副市長佐藤克彥進行越洋視訊，除恭賀佐藤智當選市長，也對日本贈送疫苗給台灣表達感謝，也希望疫情期間能透過視訊方式保持聯繫，未來對於農特產品和文化方面的交流能更進一步。

佐藤智表示，過去雙方交流時，特別喜歡南投市長推薦的許多在地美食，如今因疫情造成阻礙，但他們仍會在日推廣南投物產，希望未來能夠親赴台灣，在文化、經濟、教育上有更多的合作；宋懷琳最後致贈栗原市南投市鑰，代表雙方友誼長存。



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