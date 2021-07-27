日桌球摘金！伊藤美誠IG冒簡字惡評　台人急刷「台日友好」清板面

▲日本女子桌球好手伊藤美誠。（圖／翻攝自伊藤美誠IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

日本隊桌球混雙組合水谷隼、伊藤美誠，昨（26）日擊敗中國，奪下日本史上首面奧運桌球金牌。就有網友發現，比賽過後，伊藤美誠的IG卻出現不少惡毒的簡體字留言，像是「表情真特碼欠扇」等等，讓人不免聯想是陸網友出征。台灣網友看到後，則是湧入洗板，各種「台日友好」讓留言處充滿和平氣息。

有網友在PTT的Gossiping板上問卦，貼出伊藤美誠的IG留言截圖畫面，發現竟然有人用簡體字在下面留言「小日本子吊表情真特碼欠扇」、「犯規狗」，質疑她的表情是在挑釁，更指控水谷隼看起來有吹球的犯規動作。不僅如此，原PO也說他看到一堆在下面留言「你媽死了」，或是貼崩潰表情，「平平都是輸了，就是會有人這麼這麼噁心。」

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▲惡評讓人看了相當不舒服。（圖／翻攝自伊藤美誠IG）

貼文一出，其他人紛紛留言，「檢舉留言！檢舉到IG當掉」、「建議大家用英文或日文回，他們戰力瞬減70%」、「笑都不行？有規定比賽不能笑？邊打邊笑是不是辱華了」、「水谷的也被出征」、「也太沒風度了吧！」也有網友看到這樣的情況，身體力行幫伊藤美誠清淨板面，紛紛狂刷，「恭喜奪金」、「台日友好」等內容。

有趣的是，日本成功摘金，讓台灣人心情像洗三溫暖，前一天還希望日本輸中華隊，隔天希望日本奪金，民進黨立委鄭運鵬就在臉書發文，附上日本組合確定奪金時的截圖，笑說「昨天還覺得日本隊這一組蠻可惡的，今天反而覺得伊藤長得很可愛了。」

▲不少人湧入IG恭喜伊藤，還高呼「台日友好」。（圖／翻攝自伊藤美誠IG）

另外，伊藤美誠的「笑容」背後確實藏著故事，本站報導《桌球摘金！伊藤美誠打球「笑到對手發寒」 超自信原因竟是虎媽助攻》，伊藤在2歲時就展現桌球天份，這也促使年輕時也是桌球選手的媽媽，為她制定一系列魔鬼式訓練。從3歲開始，每天練習桌球長達7個小時，若姿勢跑掉便會遭到嚴厲指教。

媽媽所做的一切，無不是希望伊藤美誠能夠兌現桌球天賦。從她小小年紀所累積下來的成就，加上逐漸成熟的球技，且面對壓力卻能展現「從容不迫的笑容」，最終在東奧扳倒中國奪下混雙金牌。