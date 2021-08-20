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普渡聽耳語「米酒換水」！母子雙亡「輕吐9字」逼哭他：心好酸

▲▼普渡聽耳語馬上「米酒換水」！母子雙亡「輕吐9字」逼哭他：心好酸。（圖／翻攝靈異公社）

▲原PO普渡時聽到一名媽媽為孩子討水的聲音。（圖／翻攝靈異公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

一年一度的中元節普渡將到，家家戶戶及公司行號都會按照習俗祭拜，除了讓好兄弟吃飽之外，也祈禱未來運勢可以更順遂。高雄一名男網友表示，他普渡時聽到一名女子討水的聲音，幫忙將酒更換後竟聽到心酸對話。

一名男網友在臉書社團「靈異公社」發文，表示他20日在店外普渡時，因體質問題感覺頭非常沉重，且周圍很多好兄弟七嘴八舌，但中途卻聽到一個女生說「可以給我一杯白開水嗎？」

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原PO說，過去遇到這種事他都會裝聽不見，但這次回頭發現是一個媽媽牽著4、5歲的小男孩，這才發現桌上祭拜的是米酒，「看起來沒錯的話應該是意外母子雙亡。突然一陣辛酸，於是進去端了白開水上桌說：白開水在這裡哦！可以喝的。」

▲▼普渡聽耳語馬上「米酒換水」！母子雙亡「輕吐9字」逼哭他：心好酸。（圖／翻攝靈異公社）

▲原PO全文如上。（圖／翻攝靈異公社）

原PO換完水後馬上進入店內，卻在走進店內的那一瞬間，聽到女生開心的說「有水了，快喝，媽媽餵你」，頓時讓他心中一酸，「原來…母愛，在哪個世界都一樣…她不急著拿貢品吃，只急著小朋友要喝水。」

該文PO出後立刻吸引1.5萬人朝聖，「母愛應該沒有分陰陽一樣偉大的」、「鼻酸…謝謝你」、「謝謝你，我以後都會記得擺水擺飲料的」、「瞬間眼眶泛紅，決定今年普渡也要多準備一些小朋友喜歡的食物」、「大部分普渡拜拜都只記得好兄弟，好像都忘了還有小小朋友的食物了」、「記得地上也要擺個矮一點的小椅子放點供品，讓那些腳受傷無法取高的好兄弟享用」。

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