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向心洗錢案困台635天　沒打疫苗被問「高端」大笑：回香港有BNT

記者羅志華／台北報導

中國創新公司負責人向心、龔青夫婦，先前因涉嫌共諜案遭限制在台，檢方於偵查中發現，2人另涉嫌在大陸國太集團吸金案中，將港幣2億3百萬元洗到台灣買房，依洗錢罪起訴；北院20日開庭，律師稱向心手機內有營業秘密，僅同意檢方勘驗，卻遭數位鑑識，質疑檢方不當蒐證，向心於庭外更稱起訴事實「全不存在」，不明白為何可這樣辦案，而他至今仍未接受疫苗，稱「回香港有BNT可打，沒必要考慮高端」。

律師於審理中強調，向心夫婦在台購屋的款項，與先前處分中國趨勢股票的所得無關，更質疑檢方不當蒐證，但檢方表示，向心手機的數位鑑識，是在調查局持搜索票情況下做的，且向心也同意搜索；由於法院近期庭期較滿，本案將於10月21日續審，向心、龔青於前次開庭時，稱已在台受困600天，在第635日的今天，夫婦倆對庭期安排當場露出訝異表情，對這漫漫程序有些無奈。

▲向心、龔青夫婦8/20因洗錢案再度出庭。（圖／記者羅志華攝）

▲向心、龔青夫婦因洗錢案困台635天沒打疫苗，被問到是否考慮高端，向心大笑，「我回香港有BNT打」。（圖／記者羅志華攝）

向心於庭外受訪表示，先前在台因境外匯款問題，生活費差點籌不出來，幸好在律師幫忙下，目前已得到紓困，但他至今仍沒打到疫苗，被問到是否考慮台灣高端，他大笑表示，「我回香港有BNT可以打，沒必要考慮高端」，並再次強調，檢方起訴的事實並不存在，「沒有事實怎麼能起訴」。

向心夫婦被「困」在台灣，源於2人在2020大選來台期間，自稱為共諜的男子王立強，於澳洲節目爆料曾被他們2人收買，在台建立組織、企圖影響選情，檢方於偵查期間，向法院聲請對他們限制出境獲准，後來因查出2人另涉於國太吸金案洗錢，依洗錢罪起訴，共諜案目前仍在偵查中。

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