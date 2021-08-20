後院轟天巨響驚見「天上掉貨車」　他傻眼：6間房一次買單



▲小貨車從衝出護欄，從3樓高的道路掉入民宅，造成6屋毀損，駕駛送醫。（圖／翻攝臉書《關西人》，下同）

記者陳凱力／新竹報導

一台載滿廢石磚的小貨車，今(20)日行駛在關西69線1.9公里處，因路況不熟加上煞車不及，失控撞向車道護欄，衝下邊坡，掉落到一處有6戶並排的民宅後方，造成民宅毀損。所幸當時民宅後院無人在現場，未造成傷亡，而肇事司機則因骨折送醫。

駕駛向警方表示，自己因路況不熟，又突然煞車不及，才會撞上護欄，衝下邊坡。

警方表示，年約40的陳姓貨車駕駛經初步調查無酒駕，今日午間，陳姓駕駛載著廢石磚行車經過關西鎮竹69線1.9公里處，因煞車不及衝出道路柵欄，再掉落至3樓高之邊坡，由於車體較大加上土石衝落，導致6戶民宅受損，全案已由關西分駐所依交通事故處理在案。

▲車禍發生當時6戶民宅後院剛好無人在現場，並未造成住戶損傷。

▲▼陳姓司機載著廢石磚，因煞車不及撞向一旁護欄掉下邊坡。（圖／記者陳凱力翻攝）

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