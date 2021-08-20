2處集中檢疫所爆「親友送毒」　王必勝：先前就有2~3例

▲集中檢疫所送毒。（圖／取自王必勝臉書）



記者嚴云岑／台北報導

Delta病毒肆虐全球，指揮中心要求8國入境需入住集中檢疫所，但現卻傳出毒品事件。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，目前已查獲2至3起毒品事件，有些昨日又揪出兩起親友送毒案例，已報案交由檢調偵辦，呼籲住民不要以身試法。指揮官陳時中證實，爆出染毒事件的是林口與陽明檢疫所。

指揮中心指出，現行「重點高風險國家」為巴西(Gamma巴西變異株)、印度、英國、秘魯、以色列、印尼、孟加拉及本次新增之緬甸(Delta印度變異株)等，共8國。

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王必勝在臉書提到，目前國際疫情嚴峻，Delta變種病毒肆虐各國，加強入境者檢疫，是指揮中心現階段防疫重點工作。全國48處中央集中檢疫所也積極承擔高風險國家入境者及各項專案的集中檢疫工作。

王必勝說，集中檢疫所開辦以來，常有住民抱怨集中檢疫所比較嚴格的管理，例如行李檢查、親友送來物資的檢查、禁煙禁酒等，但因為住民來自世界各地，「這是基於公共安全、秩序維護及確實管理的必要措施」。

王必勝受訪時提到，先前就陸續發現住民帶打火機等違規事件，也查獲親友誦讀，昨天也在2處集中檢疫所分別查獲兩起親友送來物資內藏毒品的案子，已報案並交由檢調進一步偵察。感謝安全組保一總隊同仁正確的經驗判斷及細心檢查。

陳時中表示，爆出染毒事件的是林口與陽明檢疫所，在家屬送物品裡面發現毒品，檢調單位已開始著手進行相關的調查，也特別呼籲大家不要以身試法。