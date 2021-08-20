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十方啟能中心遭盧碧風災侵襲屋毀漏雨　台電人捐15萬重建家園

▲▼十方啟能中心遭盧碧風災侵襲屋毀漏雨，台電人捐15萬重建家園。（圖／台電提供）

▲▼十方啟能中心遭盧碧風災侵襲屋毀漏雨，郭芳楠（右）、黃明舜（左）捐給魏振豐15萬元重建家園。（圖／台電提供）

記者鄧木卿／台中報導

8月初盧碧颱風的外圍環流為全台帶來豪大雨，造成台中大坑山上的「十方啟能中心」後方山坡地坍塌，壓垮了停車棚，二樓的教學廣場漏雨，教室牆壁也多處滲水，台電台中區處前後任處長郭芳楠、黃明舜發動同仁出錢出力，集資15萬元協助十方能盡快重建，讓慢飛天使們能有個安全的環境。

▲▼十方啟能中心遭盧碧風災侵襲屋毀漏雨，台電人捐15萬重建家園。（圖／台電提供）

前台電台中區處處長、現任「財團法人台灣大電力研究試驗中心」的郭芳楠董事長，日前聽聞台電台中區處長黃明舜，正在為被風雨侵襲的十方啟能中心，號召同仁、眷屬出錢、出力後，立刻允諾捐款10萬元協助十方重建，並從台北南下台中，前往關懷並慰問基金會的工作同仁及孩子們。

▲▼十方啟能中心遭盧碧風災侵襲屋毀漏雨，台電人捐15萬重建家園。（圖／台電提供）

郭芳楠說，十方基金會的創辦人，也是十方執行長魏振豐，是台電退休同仁，十方基金會從1987年創設至今已34年，魏執行長不僅將退休金全部投入基金會，為了興建基金會房舍，還把自家的房舍都拿去抵押；其妻子魏吳雙雙更在替基金會募款途中不幸往生，魏執行長為社會無私付出的精神，令人感動。

▲▼十方啟能中心遭盧碧風災侵襲屋毀漏雨，台電人捐15萬重建家園。（圖／台電提供）

魏振豐說，十方興建在山上真的很不容易，要花許多的心力及經費來維護；儘管如此，十方還是非常努力讓孩子們有更好的生活環境，這一年多來因為疫情的影響，外界物資捐助及捐款已經減少許多，再加上這次風雨的侵襲，確實讓「十方基金會」感受到相當大的經濟窘迫和心理壓力，因此，他非常感謝台電同仁，也讓他再一次感受到台電人的溫暖。

黃明舜表示，十方啟能中心從事慢飛天使的早療、身障兒職訓、為身障兒成立烘焙坊等服務，30多年來靠著愛心民眾的捐助，以及十方員工的努力，就這樣一年年的撐了過來，因此，台電這一次號召同仁捐出5萬元，希望能夠拋磚引玉，號召更多的社會大眾關注「十方基金會」，讓更多的朋友們給予他們力量。

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