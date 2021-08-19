823後再解封！「雙鐵乘載率限制」中秋擬鬆綁　觀光列車開放飲食

▲鳴日號復駛，不過仍禁止飲食。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦、周姈姈／台北報導

受到新冠肺炎影響，目前台鐵、高鐵、客運等大眾運輸車廂內禁止飲食，不過台鐵觀光列車日前已復駛，而觀光列車最大賣點就是能一邊搭車一邊飲食，因此業者希望能有限度開放飲食。對此，交通部表示，將提報指揮中心，確認後才會實施。

交通部次長祁文中表示，針對觀光列車開放飲食一事，業者反應希望鬆綁限制，交通部將研擬方案後，提報指揮中心審核。另外考慮到中秋連假，交通部也預計放寬雙鐵乘載率7成限制，解決一票難求的窘境，都將一併上報指揮中心。他表示，相關計畫都會在二級警戒觀察期結束前，也就是本月23日前提報。

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祁文中補充解釋，考慮到中秋連假將至，民眾會有返鄉需求，因此路政司正在研擬鬆綁高鐵列車每車乘載率不可高於7成的限制，預計在防疫警戒二級觀察期結束前，也就是本月23日前提報指揮中心，不過自由座停售政策仍會維持，以利掌控人流。

▲觀光列車賣點之一就是能在車上吃美食。（圖／記者蔡玟君攝）

易遊網表示，觀光列車的飲食需求很重要，有些客人的車程較遠，可能會跨到中、晚餐，若可以開放列車餐飲，旅客就能依照生理需求自行評估，且觀光列車其實有很多家庭客，小孩跟長輩都有，相對之下飲食若可以開放，那也會比較人性化。

針對觀光列車飲食防疫配套規劃，易遊網指出，將會安排餐點採取「外帶包裝」的方式，茶水飲則是加裝杯蓋，另外也會請旅客除了用餐時段之外一定都要戴口罩，座位上也會採取間隔讓旅客保持安全距離。

▲交通部考慮鬆綁高鐵乘載率上限。（圖／記者呂佳賢攝）



雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，樂觀其成，疫情影響之下，所有場域都有不同的社交安全規範，不同場域就有不同作法，而觀光列車和一般通勤台鐵、高鐵不同，觀光列車採取實名制，鳴日號疫後搭乘人數會降載，座位也採取間隔的方式。游國珍也指出，觀光列車是觀光旅遊其中一個載具，特別是長天數的旅程，旅客其實待在火車上的時間不是很長，有的行程可能會改搭火車，有的改搭巴士或步行等。

游國珍提及，觀光列車上的加強防疫規範也會做得非常好，會不斷有人員提醒旅客要全程戴口罩，至於吧台車廂的餐飲，例如一張桌子就是只允許一個人用餐，服務人員的部分也都是有打了一劑或二劑疫苗才能上車服務，並且要戴好口罩、防護面罩和手套。

游國珍也強調「鐵路局也有要求我們要提供確診的應變方案，這部分我們也採取高規格，也會提醒客人，若有確診情況發生，我們會如何處置」，游國珍指出，像是台鐵、高鐵一有確診就清消，而若有旅客搭乘觀光列車確診，就會立即中止行程，把旅客送回原出發地，接著該觀光列車會進行3天清消，等同於暫停營業，清消後再終止11天列車餐飲服務，就是比照一般餐廳的做法。