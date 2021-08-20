快訊／年輕人預約高端今天中午截止！陳時中14:00說明

▲高端疫苗。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（20）日為因應新冠疫情，下午2時由指揮官陳時中說明疫情及防疫作為等事宜。第六輪高端疫苗預約將於今日中午12時截止，相關預約狀況、疫苗安排；另還有台電發生群聚採檢情況、8/24之後相關鬆綁措施，預期將於記者會中說明。

第六輪首度提供國產疫苗高端約61.4萬劑，8/16開放36歲以上一般民眾等60.5萬人預約，截至8/18中午12點收單，有41.9萬人預約，符合資格者完成預約比例69.25%。

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指揮中心18日下午記者會宣布第六輪加開對象，8/18下午4時至8/20中午12時止，增加開放「8月13日12時以前意願登記，且為35歲至20歲(含)[即2001年8月23日(含)以前出生]民眾」預約，估計有29.4萬人，接種時間和先前36歲以上民眾同樣是8/23~8/29。

指揮中心公布截至19日下午5點，已經完成預約者增至16萬8,111人，若加上原開放對象41.9萬人，累積有58.7萬人完成預約，以61.4萬劑疫苗去扣，只剩下2.7萬劑可使用。

指揮官陳時中強調還有備用；指揮中心發言人莊人祥則說明，仍有高端疫苗檢驗封緘中，符合資格民眾可以盡快預約，而以目前預約速度來看，最終預約人數應該會與61.4萬相近。