洗手少於10秒等於沒洗！　重症醫曝「關鍵秒數」

▲醫師建議，正確洗手時間至少要20秒。（圖／翻攝黃軒臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

新冠疫情持續壟罩之下，保持個人健康衛生成為不可忽視的課題。對此，胸腔暨重症醫師黃軒在臉書分享正確的洗手方式，建議若要真正的加強手部清潔，必須用肥皂徹底搓洗至少需要「這個秒數」，當搓手少於10秒，皮膚表層髒東西根本來不及淸除。

黃軒在個人臉書PO文表示，「我們洗手，為何一定要20秒？科學家也是很好奇的，於是英國物理學家Paul Hammond曾經示範，如果洗手太快或太慢，對微粒髒東西，例如病毒，細菌顆粒有什麼影響呢？」

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黃軒指出，科學家發現，我們的皮膚表面其實有很多凹洞，手上沾滿了「微顆粒」，會陷入在我們肉眼看不到的「坑坑窪窪」的皮膚凹陷的小地方，「我們要把這些陷入凹洞口的病原體顆粒去除，需要靠兩個動作：一個冲水，一個搓手。」

▲洗手時間維持20秒更能帶走病菌。（示意圖／pexels）

黃軒建議沖水的力道，「把髒微粒給它沖出到皮膚表層，搓手動作和肥皂滑溜，把髒微粒從皮膚表層移走，這樣才能完成洗手的動作！」

至於正確的洗手時間為何要20秒？黃軒說，英國科學家使用數學模型來模擬洗手過程中病毒和細菌顆粒的運動，結果發現，除了沖水，把髒微粒從凹洞沖出到皮膚表層，仍需要用肥皂搓手，把髒微粒從皮膚表層移走，而為了有效去除附著在手上的顆粒，必須加快搓手的動作，和提高沖水的速度。

黃軒指出，研究進一步發現，當搓手少於10秒，皮膚表層髒東西根本來不及淸除，只有維持約20秒，大部分的髒東西其實才會沖出，隨水流量而被搓走，「這與世界衛生組織（WHO）在洗手衛生指南中推薦的洗手時間，20秒是大致相同。」