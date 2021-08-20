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台北市5月至今第二次+0！黃珊珊不跳舞慶祝　改買美食犒賞同仁

▲▼黃珊珊慶祝台北+0。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

▲黃珊珊慶祝台北+0。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

台北市在19日迎來從五月開始的第二次+0，台北市副市長黃珊珊立刻在臉書發文慶祝當天台北市案例+0，除了感謝疫調同仁外，也表示自己到傳統市場買了許多好吃的東西犒賞同仁。

黃珊珊表示，台北市本土確診案例越來越少，且大多有特定傳染來源「要歸功於台北市民高水準的配合度」。不然疫調人員就要像福爾摩斯一樣抽絲剝繭，一條一條線索往前追傳染來源、還要往後追接觸者匡列居家隔離。

黃珊珊回顧，之前有位確診者因工作為外勤業務，大多外食所以很多外帶與內用的紀錄，要一一比對電信足跡與實聯制紀錄、勞動警察局調閱錄影監視器、一一通知並匡列接觸者安排到居家隔離的防疫旅館、通知商家或場域做清消與提供工作人員名冊與平面圖「一個個案往往要動員十多位工作人員清查足跡後再一一比對追蹤」。

據此，黃珊珊強調「各區健康服務中心這幾天忙壞了」，他們的辛苦很難說得清楚，「所以我之前才說如果哪一天沒有案例可以討論，那我們就跳舞慰勞辛苦的同仁」。

黃珊珊說，決定到傳統市場買好吃的東西送到他們的辦公室，來慶祝台北市從5月以來第二次+0，她也感謝開疫調會議的三十幾位同仁還有一百多位後勤支援者，「因為有他們，台北市變得更好，市民能夠安心開心，是我們最高興的事」。

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