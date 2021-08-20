綠營大數據／朱立倫談阿富汗聲量罕見破萬則　但按怒率倍數成長

▲正在競選國民黨主席的朱立倫。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

近日阿富汗局勢受到全球關注，許多人也想起1949年國民黨敗逃台灣的往事，國民黨前主席朱立倫發文稱「沒有1949的國民黨，就沒有今日的台灣」。對此，根據綠營大數據分析，朱立倫在網路整體的聲量難得破萬則，只是臉書平台的按怒佔比從16日的0.1%，短短一日上升到17日的1.3%，呈倍數成長。

對於阿富汗的議題，資深媒體人趙少康15日在臉書指出，「小心，阿富汗是台灣的前車之鑑」；接著，中國官媒16日也發表同一論調，譏諷阿富汗遭美國拋棄，「這是否是台灣未來命運的某種預兆呢？」至於正在競選國民黨主席的朱立倫，也在17日加入戰局。

根據綠營大數據顯示，「阿富汗」、「塔利班」等相關關鍵字，在16、17日聲量都破10萬則，17日更是衝上20萬則，網路討論度非常高。其中，涉台討論約7萬餘則，主要集中在某國內論壇、朱立倫臉書和趙少康臉書與YouTube頻道。

綠營熟悉社群幕僚表示，雖然引發話題的是趙少康，不過主要受災戶卻是後來貼出「1949」言論的朱立倫，他的網路整體聲量終於破萬則，不過臉書平台的按怒佔比（按怒數/整體心情數）從16日的0.1%，短短一日上升到17日的1.3%。

該幕僚指出，朱立倫稱「沒有1949的國民黨，就沒有今日的台灣，沒有當年的國民黨與國軍奮勇抵抗中共侵略，台灣早就被共產黨拿下」，被網友們群起攻之，批評「沒有台灣你國民黨1949早就被滅了」、「講反了吧？沒有1949的台灣，就沒有今日的國民黨」。

隨後，美國在台協會18日下午也在臉書轉發美國國家安全顧問蘇利文的言論指出，「我們對盟友和夥伴的承諾是神聖不可侵犯的，而且一向如此，我們對台灣和以色列的承諾一如既往的堅定。」