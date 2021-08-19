直攻2022縣市長？　江啟臣鬆口：不論到哪「義不容辭」

▲江啟臣拜會彰化縣議會國民黨團。（圖／江啟臣辦公室提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席江啟臣為拚連任，繼昨（18日）到台中市議會，19日（今）再赴彰化縣議會拜會議長謝典霖和議會國民黨團。被問到若當選連任是否會投入2022年縣市長選舉，江啟臣回應，身為黨主席要帶兵打仗，但也做好戰鬥的準備，若黨有需要，不論哪個選區，他當然是義不容辭。

江啟臣今前往彰化縣議會，除了爭取黨籍議員的支持外，也與議會黨團針對後續黨務問題、公投選舉與政黨發展走向進行深入討論；他表示，走入基層傾聽民意是擔任主席任內持續不懈的態度，期待能連任黨主席，繼續帶領黨籍同志共同奮鬥。

江啟臣表示，中彰是共同生活圈，不論是黨籍民代或是基層黨員，彰化地區總是給國民黨鼓勵，給他支持，每每來到彰化都備感親切，這些力量都鼓勵他要勇敢承擔全力以赴。

他進一步表示，過去一年多來，許多黨務工作都要借重地方議員的協助才能具體落實，尤其是反萊豬食安公投，從一開始地方議會的食安提案，做到包圍中央的施壓，公投兩階段的連署，如果沒有地方議會的協助，都很難有實質的進展。

面對明年地方選舉是否投入選戰的問題，江啟臣坦然說，只要一連任就會立刻成立選舉對策的平台，身為黨主席，當然要帶兵打仗，但是也要做好戰鬥的準備，投入選戰的考量不是個人的需求，如果選舉對策平台的評估，認為黨有需要，不論哪個選區，身為主席當然是義不容辭。

談到近日美國從阿富汗撤軍的議題，江啟臣則批評總統蔡英文，他認為，保護自己只是基本工作，對於別人的承諾當然表示感謝，但是我們自己的決心更加重要，負責任領導人的應該有智慧要能夠做到趨吉避凶、合縱連橫，確保國家利益最大化，這才是更積極面的作為。