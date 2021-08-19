海基顧問會議　籲兩岸藉對話「強化正常交流能量」

▲海基會秘書長詹志宏，在「兩岸商談在互動往來扮演的關鍵角色－30年來具體事例檢視」顧問會議上總結。（圖／海基會提供）

記者陳政錄／綜合報導

近期傳出將有新董事長人選的海峽兩岸交流基金會，19日就兩岸關係問題召開顧問會議。會上指出，兩岸應為疫情趨緩後，逐步恢復民間正常交流做好準備，包括借鏡過去30年來的既有經驗，和透過各項管道進行溝通對話等，才能減少阻力，強化正常交流的能量。

海基會19日舉行顧問會議，邀與會者以「兩岸商談在互動往來扮演的關鍵角色－30年來具體事例檢視」為主題進行討論。

海基會顧問在會上建議，兩岸應該為疫情趨緩之後，逐步恢復民間正常交流做好準備，並應該借鏡過去30年的既有經驗，透過兩岸各項管道進行溝通對話，事先做好必要的安排與準備，才能在未來各項交流逐漸推展的過程中，減少阻力、排除障礙。

▲疫情影響兩岸交流，圖為台灣入境北京機場航班的檢疫程序。（圖／記者任以芳攝）

有顧問提出，疫後可以逐步推動的兩岸交流事項，供海基會及政府參考，例如：對於全球產業鏈可能發生重大變化，兩岸經貿的競爭與合作相關議題的探討；面對近期中國大陸正大幅改變產業政策下，整頓金融、電商、補教等措施，將對台商產生的影響與因應；面對新冠肺炎病毒將與人類社會長期共存的現實，兩岸在防疫的領域（例如：中醫藥的研究）可以開發合作的空間等。

海基會秘書長詹志宏總結時說，三十年來，兩岸在政治立場上各有堅持，在政治議題上也一直沒有辦法找到雙方都能夠接受的解決問題方案。他重提，自從1991年以來兩岸正式啟動對話、協商，以及歷來推動無數的開放措施，事先透過雙方政府授權的管道，或是民間相關各界人士的從旁協助，進行必要的溝通對話，預做安排，已成為成功推展交流互動的必要條件。

海基會於1991年3月9日正式掛牌運行，是陸委會授權，處理海峽兩岸交流下衍生各項事務的半官方組織。去年8月，因甫接任海基會董事長的李大維，轉任總統府秘書長，懸缺由副董事長、企業家代表金仁寶集團董事長許勝雄代理至今，日前有媒體報導，該職可能由前總統府秘書長蘇嘉全出線，但官方並未證實此訊息。