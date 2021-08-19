屏東爆本土日本腦炎確診　人畜共通傳染病！養豬場加強防範

▲屏東縣政府加強養豬場清消、防範作業。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

今年以來，屏東縣新園鄉、屏東市及九如鄉等出現本土日本腦炎確診案例，由於日本腦炎是人畜共通傳染病，人感染日本腦炎病毒輕微會出現發燒、頭痛、嘔吐，嚴重者意識障礙、腦神經功能損傷甚至昏迷死亡，致死率達20-30％，存活者亦可能產生嚴重神經性後遺症，縣府養豬戶不要掉以輕心。

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縣府表示，日本腦炎流行季節為每年5月至10月，病例高峰通常出現在6月至7月；豬隻為日本腦炎病毒主要增幅宿主，並由三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊媒介傳播，豬隻感染後，妊娠母豬會引發流產或死產，造成豬農經濟損失，可藉由母豬施打疫苗及撲滅病媒蚊作為預防，因此養豬戶在豬場內應加裝紗窗紗門、使用補蚊燈或驅蚊劑等，並對室外的溝渠、大型容器等積水處也該落實清理，以防止病媒蚊孳生。

農業處長鄭永裕表示，為防範日本腦炎發生，應加強去除病媒蚊孳生及針對新母豬6月齡及配種前應各施打1劑日本腦炎疫苗；經產母豬每空胎亦應補強1劑，才有保護效果。並籲請養豬戶，除了幫豬隻施打日本腦炎疫苗外，應每日觀察動物健康情形，倘發現可疑疫情時，應立即主動通報屏東縣動物防疫所。

屏東縣動物防疫所已對案例發生處週邊養豬場進行疫情訪視、消毒並發予除蚊藥劑；今年以來，已針對養豬場週邊道路進行防疫消毒及鼓勵畜牧場自衛防疫消毒工作計1769場。

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