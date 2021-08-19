被正妹女兒鎖限動！林書煒向IG員工「求解開」　專家回應了

▲林書煒（左）自曝，想解開女兒蔡中泠（右）的IG限時動態。（圖／兒福聯盟提供）

記者林育綾／台北報導

許多人喜歡用IG限時動態分享生活，不過小孩多半會對父母適度保留，知名主持人林書煒就自曝，得知自己被女兒鎖限動觀看權限，今（19）日還直接向IG亞太區公共政策負責人求助問「要怎麼解開？」不過兒福聯盟執行長白麗芳稱讚，其實小孩知道要鎖家長，還會時開時關「是很好的能力」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲左至右：林書煒、蔡中泠、蔡詩萍一家三口。（圖／翻攝自林書煒臉書）

林書煒和愛女蔡中泠感情要好，不過林書煒也提到，她在用IG時發現自己都看得見女兒的PO文，可是後來聽說年輕人都是用「限時動態」在分享生活，才無意間發現自己都看不到女兒的限動，某天就怯怯地問女兒是不是鎖她，而女兒也承認有限制她觀看。

林書煒說，此後就發現女兒會一下開放，一下關掉（權限），所以自己不是每一則限動都能看到，她也直接在記者會中詢問Instagram亞太區公共政策負責人Philip「被鎖限動要怎麼解開啊？」而Philip則笑說，這就是一個很好的親子溝通機會。

兒福聯盟執行長白麗芳也稱讚，其實一下開，一下關，是很好的能力，代表她（蔡中泠）很清楚自己所發的內容要給誰看，是值得肯定的。

▲Instagram 攜手兒福聯盟推出「Instagram 家長指南」並舉行線上記者會。（圖／兒福聯盟提供）



兒福聯盟與IG合作推出「Instagram 家長指南」，今19日上午舉行線上記者會，邀請Instagram亞太區公共政策負責人Philip Chua介紹說明，也邀請親子教養專家黃瑽寧醫師、知名主持人林書煒和愛女分享親子溝通經驗。會中提到，推出家長指南，是為了鼓勵家長一起下載現在孩子常使用的社交軟體，可以協助更多家長了解現在的網路世界，有助於親子溝通。

相關報導

1天用社群超過3小時「有自殺風險」！醫師曝：過度尋求認同是警訊

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來