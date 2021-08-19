1天用社群超過3小時「有自殺風險」！醫師曝：過度尋求認同是警訊

▲過度使用社群軟體，可能會提高自殺風險，「超過3小時」是警訊。（圖／翻攝自pixabay）



記者林育綾／台北報導

青少年上網時間一天平均飆破12小時，除了用社群軟體，也包括娛樂和學習；不過有醫師警告，如果一天使用社群超過3小時，可能有自殺風險，不是說一定會發生，但這表示過度在上面尋求認同，「是一種警訊」。

兒福聯盟與IG合作推出「Instagram 家長指南」，今（19）日上午舉行線上記者會，Instagram亞太區公共政策負責人Philip Chua提到，其實當今的兒少就是「網路原住民」，對他們來說，網路社交世界等同真實世界。推出指南，也是為了協助更多家長可以了解現在的網路世界，有助於親子溝通。

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▲Instagram 攜手兒福聯盟推出「Instagram 家長指南」，邀請親子教養專家等人分享家長與子女間的網路互動。（圖／翻攝自兒福聯盟線上記者會）

兒福聯盟執行長白麗芳也提到，根據調查顯示，很多兒少認為他們在網路遇到的困難或問題，「是家長無法解決的」，對於這個調查結果，身為家長確實汗顏。她也指出，因為疫情影響，其實很多兒少用手機或電腦不只是在玩，也是在學習，但有些父母會介入小孩的線上學習，像是先前線上教學時，有家長會在旁邊一起看，還會罵小孩為何不回應老師。

另外也有家長責罵小孩邊吃飯、邊滑手機，或是責怪小孩不跟自己做對話、互動；但小孩可能當時正在回應同學的問題，對他們來說，社交可能是非常重要的一環。如果透過家長指南，跟孩子一起約定管控使用時間，對親子關係可能比直接責罵有幫助。

其中親子教養專家黃瑽寧醫師也分享，如果過度使用社群軟體，可能有比較高的自殺風險，不是絕對會發生，但這代表過度尋求外在認同，「如果一天花超過3小時使用社群，就是一種警訊」。而家長若發現，也不用第一時間過度責罵，反而可以看看自己有沒有「以身作則」，「如果沒有以身作則，小孩也都看在眼裡」。

▲孩子用社群軟體多半是尋求認同。（圖／取自免費圖庫pixabay）



黃瑽寧也說，很多兒少之所以會在網路上暴露不恰當的文字、照片，甚至裸露的照片，有一個原因是「無法從家長身上得到認同」，如果身為家長從來不稱讚孩子的外貌，也從來不稱讚孩子所做的事、所說的話，他就會去外面尋求認同，很可能就是從社群網路這個途徑。

他建議父母跟著下載現在孩子使用的APP、社群軟體，也可以從指南中找到方法，建立溝通方式。有些孩子因為不懂，不小心在網路上暴露個資，建議父母可以藉由新聞相關事件來溝通，不用直接責罵孩子。

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