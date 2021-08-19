　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1天用社群超過3小時「有自殺風險」！醫師曝：過度尋求認同是警訊

▲社群媒體,ig,滑手機,拍照。（圖／翻攝自pixabay）

▲過度使用社群軟體，可能會提高自殺風險，「超過3小時」是警訊。（圖／翻攝自pixabay）

記者林育綾／台北報導

青少年上網時間一天平均飆破12小時，除了用社群軟體，也包括娛樂和學習；不過有醫師警告，如果一天使用社群超過3小時，可能有自殺風險，不是說一定會發生，但這表示過度在上面尋求認同，「是一種警訊」

兒福聯盟與IG合作推出「Instagram 家長指南」，今（19）日上午舉行線上記者會，Instagram亞太區公共政策負責人Philip Chua提到，其實當今的兒少就是「網路原住民」，對他們來說，網路社交世界等同真實世界。推出指南，也是為了協助更多家長可以了解現在的網路世界，有助於親子溝通。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼Instagram 攜手兒福聯盟推出「Instagram 家長指南」，邀請親子教養專家與知名主持人分享家長與子女間的網路互動。（圖／翻攝自兒福聯盟線上記者會）

▲Instagram 攜手兒福聯盟推出「Instagram 家長指南」，邀請親子教養專家等人分享家長與子女間的網路互動。（圖／翻攝自兒福聯盟線上記者會）

兒福聯盟執行長白麗芳也提到，根據調查顯示，很多兒少認為他們在網路遇到的困難或問題，「是家長無法解決的」，對於這個調查結果，身為家長確實汗顏。她也指出，因為疫情影響，其實很多兒少用手機或電腦不只是在玩，也是在學習，但有些父母會介入小孩的線上學習，像是先前線上教學時，有家長會在旁邊一起看，還會罵小孩為何不回應老師。

另外也有家長責罵小孩邊吃飯、邊滑手機，或是責怪小孩不跟自己做對話、互動；但小孩可能當時正在回應同學的問題，對他們來說，社交可能是非常重要的一環。如果透過家長指南，跟孩子一起約定管控使用時間，對親子關係可能比直接責罵有幫助。

其中親子教養專家黃瑽寧醫師也分享，如果過度使用社群軟體，可能有比較高的自殺風險，不是絕對會發生，但這代表過度尋求外在認同，如果一天花超過3小時使用社群，就是一種警訊」。而家長若發現，也不用第一時間過度責罵，反而可以看看自己有沒有「以身作則」，「如果沒有以身作則，小孩也都看在眼裡」。

▲▼ instagram,手機,社群網站。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲孩子用社群軟體多半是尋求認同。（圖／取自免費圖庫pixabay）

黃瑽寧也說，很多兒少之所以會在網路上暴露不恰當的文字、照片，甚至裸露的照片，有一個原因是「無法從家長身上得到認同」，如果身為家長從來不稱讚孩子的外貌，也從來不稱讚孩子所做的事、所說的話，他就會去外面尋求認同，很可能就是從社群網路這個途徑。

他建議父母跟著下載現在孩子使用的APP、社群軟體，也可以從指南中找到方法，建立溝通方式。有些孩子因為不懂，不小心在網路上暴露個資，建議父母可以藉由新聞相關事件來溝通，不用直接責罵孩子。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►踩在雲端上做菜的感覺，原來是這樣！

ET快訊
內用限制再鬆綁！　陳時中：8／24起「同住家人」可共鍋、吃合
8／24「在外用餐」擬再放寬！陳時中鬆口：以同住家人為主
快訊／大雷雨轟新北1小時！密密麻麻「對流胞」狂炸北台灣
疫情有變化？帶王必勝現身台電　陳時中曝原因
新北50多歲男感染源不明！　陳時中曝「這場所」採檢確診比例高
200萬劑BNT中秋節前到貨？　陳時中笑著回應了
台電確診孕婦傳染給小孩　幼兒園11同學、2老師居家隔離
18歲女護專生遭賓士猛撞　頭部重創慘死
高端加開20歲以上　最新預約人數出爐
今1例本土「出現這縣市」　50歲男無症狀感染
快訊／台電400人快篩「1人陽性」　PCR結果出爐！
快訊／今天只有「1例本土」！　另增5人死亡
LIVE／麟洋現身運彩抽獎！　抽幸運兒獎金破800萬
LIVE／台電群聚「全棟PCR結果出爐」　陳時中最新說明
太魯閣49死　花檢追加起訴台鐵花工段、專案人員
劉雨柔真的脫了！　上空「只用單手遮」畫面超兇

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

內用限制再鬆綁！　陳時中：8／24起「同住家人」可共鍋、吃合菜

邊境短期仍不鬆綁！陳時中曝「人道考量擬放寬」：檢疫規定不變

市場買龍眼　秤重後貴20元！網見「招牌2字詐騙」超怒：不只一攤

8／24「在外用餐」擬再放寬！陳時中鬆口：以同住家人為主

快訊／大雷雨轟新北市1小時！密密麻麻「對流胞」狂炸北台灣

帶王必勝現身台電！陳時中曝「視察內容」：看採檢動線、辦公情況

增5例境外移入「2人接種過疫苗」　她在美打2劑BNT仍確診

國民黨爆ACIP委員兼高端門神！指揮中心：相關案子都有迴避

中秋節雙鐵開放7成乘載率？陳時中坦言「情況樂觀」：但要視疫情狀況

200萬劑BNT疫苗中秋節前到貨？　陳時中坦言樂觀：我不否認啦！

超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

日特技車手「翹孤輪」兩段式左轉　為世界紀錄者！因玩車移居台灣

玩水上活動「口罩浸濕服貼口鼻」　落水易嗆到！遊客：一度呼吸困難

迪麗熱巴超慾「手伸進楊洋衣裡摸肌」　他受不了挑逗「轉身壓制強吻滾床」

塔利班對人群掃射開槍！2死12傷　民眾要「換回阿富汗國旗」釀衝突

新北媽爆排骨+3菜「巨貴185塊」 自助餐老闆駁斥：這菜色賣75塊

內用限制再鬆綁！　陳時中：8／24起「同住家人」可共鍋、吃合菜

邊境短期仍不鬆綁！陳時中曝「人道考量擬放寬」：檢疫規定不變

市場買龍眼　秤重後貴20元！網見「招牌2字詐騙」超怒：不只一攤

8／24「在外用餐」擬再放寬！陳時中鬆口：以同住家人為主

快訊／大雷雨轟新北市1小時！密密麻麻「對流胞」狂炸北台灣

帶王必勝現身台電！陳時中曝「視察內容」：看採檢動線、辦公情況

增5例境外移入「2人接種過疫苗」　她在美打2劑BNT仍確診

國民黨爆ACIP委員兼高端門神！指揮中心：相關案子都有迴避

中秋節雙鐵開放7成乘載率？陳時中坦言「情況樂觀」：但要視疫情狀況

200萬劑BNT疫苗中秋節前到貨？　陳時中坦言樂觀：我不否認啦！

遭酸民嗆「江郎才盡」　吳青峰罕見動怒反擊：不喜歡就不要聽

內用限制再鬆綁！　陳時中：8／24起「同住家人」可共鍋、吃合菜

41男遭剝皮1300萬！幕後正妹曝光　他向親友借貸連房子都抵押了

邊境短期仍不鬆綁！陳時中曝「人道考量擬放寬」：檢疫規定不變

市場買龍眼　秤重後貴20元！網見「招牌2字詐騙」超怒：不只一攤

阿富汗未來統治方式曝光！　塔利班自爆下一步：絕不會是民主國家

最美鼓手產後5個月「身體冒2症況」！　認了復健中：連走路都痛

8／24「在外用餐」擬再放寬！陳時中鬆口：以同住家人為主

信用卡網紅指控銀行「無故終止推薦人資格」　幫拉客戶變成白忙一場！

快訊／大雷雨轟新北市1小時！密密麻麻「對流胞」狂炸北台灣

他被諷「有COVID-19我們就死定了」美國男秒轉越南話嗆：再說一次？

生活熱門新聞

北捷確診足跡曝　4線33站全淪陷

超商弟弟救了他的2000元！　「詐騙包裹2特點」曝光

水彈警報來了！鋒面甩雨變天全台大雨

好市多神物殞落！2千苦主退坑：漲價又偷工減料

男大生揪1案怒轟「難怪綠營縣市沒確診」

白官聲明見「台灣並列這國家」　他超震驚

即／確診女逛過！新光三越左營館閉店清消

只是想找備胎？最會搞曖昧TOP5星座

宜蘭奧客羞辱女店員　外送員路過火了

老姊180萬存摺被發現！弟挖坑「原來都裝窮」

威力彩上看21.5億！　「三星座」天降大喜財運旺到爆

凌晨棄單15鍋火鍋！外送員舉動被讚爆

「神秘背包男」觀音瀑布現蹤！

高端若剩太多怎麼辦？　網：1族群瑟瑟發抖

更多熱門

相關新聞

「打疫苗後無症狀感染」病毒會傳人？醫師解答

「打疫苗後無症狀感染」病毒會傳人？醫師解答

在變種病毒肆虐全球之際，各國努力拚疫苗覆蓋率，相關話題也掀起熱議。不少網友好奇，無症狀感染者打疫苗後，是否還會傳染給別人；甚至「國人普遍接種疫苗後，無症狀感染者比例會不會更高？」事實上，之前醫師就解釋過這類情況，讓大家長知識了。

小孩偷滑爸爸臉書私密社團　遠距教學危機曝

小孩偷滑爸爸臉書私密社團　遠距教學危機曝

葉丙成：有些老師只想混到疫情過

葉丙成：有些老師只想混到疫情過

名醫：未來10年「每人一定會染新冠病毒」

名醫：未來10年「每人一定會染新冠病毒」

夢到爸媽確診！3招減輕孩子焦慮

夢到爸媽確診！3招減輕孩子焦慮

關鍵字：

兒福聯盟黃瑽寧

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 13六大亮點一次看！　三種尺寸、四款機型

印度神童預言6度成真　未來3月都危險！

前5月信用卡盜刷5.5億！　 逾9成來自Apple、Google、Amazon

5生肖、4星座快衝威力彩21.5億！　最佳方位、時辰來了

西元出生年「尾數這數字」必衝21.5億威力彩！

北捷確診足跡曝　4線33站全淪陷

容易被忽略的5個iPhone手機功能

Joeman更衣室偷拍網美換衣！15秒影片外洩

YouTuber哽咽宣布「要回日本了」

女網紅拍片慘遭性騷！　400淫狼「集體同樂」

機車越過慢車道邊線再折回　沒打方向燈罰1200元

阿富汗陷混亂！　總統女兒爽住紐約豪宅

超商弟弟救了他的2000元！　「詐騙包裹2特點」曝光

塔利班擊斃未穿罩袍婦女！家人跪倒屍旁

阿富汗劇變　川普：台恐發生壞事

更多

最夯影音

更多
超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放
黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面