今增5死！3長者新冠治癒「解隔離」仍死亡　羅一鈞說明原因

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增5例新冠死亡個案，都是60歲以上較年長者，其中有3例經研判解除隔離新冠病毒治癒，但仍於近日過世。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，其中有1案解隔離出院因大腸癌再次入院，研判因其它原因死亡；另2案分別因為肺炎併發敗血症、本身腎臟移植惡化，在醫院中病逝。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為1例本土及5例境外移入；另確診個案中新增5例死亡；死亡個案，為3例男性、2例女性，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介5月24日至6月13日，確診日介於6月2日至6月15日，死亡日介於8月13日至8月17日。

5例個案中有3例顯示已經解除隔離（新冠病毒治癒），分別是2名70多歲男性（案9938、案11531）、1名60多歲男性（案13278）。羅一鈞說明，案9938本身有大腸癌病史，6/2採檢、6/5確診，後續於7/13解除隔離並且出院，後來因為大腸癌因素8月二度住院，8/14因為大腸癌相關併發症治療無效，病逝該院。

▲8/19死亡個案。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

案11531有萬華活動史，5/24發病出現全身倦怠、6/6採檢並住院，本身有慢性腎臟疾病病史，7/30解除隔離，後來因為敗血症8/14過世。

案13278本身有腎臟移植病史，從1月份就因為相關排斥反應住院，後續在醫院確診，雖然於8/2解除隔離，因為合併肺炎、腎臟移植病況惡化，仍在8/13不幸於醫院過世。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,429,464例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,411,951例排除)，其中15,897例確診，分別為1,356例境外移入，14,488例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計826例COVID-19死亡病例，其中818例本土，個案居住縣市分布為新北市406例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。