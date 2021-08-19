女兒決定不上暑輔！吳淡如自曝北一女時常「飄出去」被罰站

▲吳淡如分享求學過程，表示「從來沒有超前部署，都是在下課後自己跟上學校進度」。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

實習記者高琳景／綜合報導

今年因疫情的關係，學生們放了一個有史以來「最長暑假」，不過還是要在家透過網路暑期輔導。作家吳淡如今（19）日在臉書寫道，「我們已經決定不要上暑期輔導！」並附上一段女兒騎自行車影片，表示「培養某種自學的精神最重要」，也提及她求學過程，因注意力不集中，常在課堂上「飄出去」，都是在課後自學跟上進度。

吳淡如今早在臉書表示，女兒暑期輔導從早上8點到下午6點，每堂課中間休息5分鐘，「我想吃再多葉黃素也不夠吧」，認為「起跑線提早跑沒有意義」，因此決定不上暑修課，是和女兒又回復了早上可以騎車的生活，吸收陽光的快樂暑假。

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▲吳淡如分享女兒今早開心騎自行車影片。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

回想起求學過程，吳淡如提到「其實培養某種自學的精神最重要！」因為本身有著注意力不集中的問題，老師講什麼，如果那個故事或理論不精采的話，整個人就會飄出去；就連現在也一樣，對於某些像裹腳布一樣長的無聊談話，也會自動關閉耳朵。

吳淡如還自曝表示，自己常常上課不專心被老師罰站，雖然只是安安靜靜地在發呆，或者在課本裡面寫小說，但都沒有因為這樣而趕不上。不只是小學、中學如此，就連在北一女、台大也是一樣，從來沒有超前部署，都是在下課後自己跟上學校進度而已。

貼文曝光後，引起不少家長共鳴「姊說的真好，只要她肯讀，自然自動自發，沒有心讀就算拿槍壓她也沒用」、「陪伴孩子成長讓她有個開心童年有益學習」、「身為一名教師，非常讚同淡如姐」、「怎樣培養孩子的自學精神，也是我現階段想了解的課題，畢竟每位孩子個性都不同，心理素質也不同」。