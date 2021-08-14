防變腫！潘若迪傳授爆脂神舞「塑崩跳」大咖女星

【企劃特輯】

林美秀、吳淡如聯手代言的「PP石墨烯懶人塑崩褲」，一上市就引起搶購熱潮，不到兩個月銷售了五萬條，營業額高達一億五千萬。為了發揮塑崩提高運動效能、提升新陳代謝的特殊功能，知名教練潘若迪特地設計了一套一分鐘的「塑崩跳」在粉專團上發表，並傳授林美秀和吳淡如，借助著塑崩褲達到運動事半功倍的效果。





海軍藍限定色上市!塑身+繃脂 「石墨烯懶人塑崩褲」防變腫

居家防疫期間，許多人都被「變腫病毒」纏上，林美秀和吳淡如表示，幸好她們擁有「PP石墨烯懶人塑崩褲」，因為塑崩褲彈性好，穿著舒適，除了日常生活可以穿，運動時穿著更可以加速新陳代謝，所以兩人的「防溢」成績很好，現在微解封期間出來工作也不用擔心身材有變化。

海軍藍限定色一推出就造成搶購風潮！林美秀直呼: 「真的好喜歡這個顏色！」





潘若迪「塑崩跳」 搭配塑崩褲「防溢」超有感

潘若迪表示，如果不小心在居家期間變胖的朋友也不用擔心，他設計了一套動作簡單的「塑崩跳」舞蹈，搭配上可以增進運動效能崩塑褲，只要跟著練習跳，在家就能輕輕鬆鬆消耗卡路里，甩掉體脂肪。潘若迪在現場指導林美秀和吳淡如「塑崩跳」，兩人馬上就學會，樂得表示回家也會繼續「蹦ㄘ蹦ㄘ塑崩跳」。





「回春褲」促進循環代謝率 提升運動效能

「PP石墨烯懶人塑崩褲」又被稱為「回春褲」，主要是因為可以幫助新陳代謝率，讓身體處在良好的循環狀態，窈窕、保養兼顧，效果大受消費者肯定；由台灣百分之百研發製造，採用科技材質「石墨烯」製作，石墨烯由於導熱快、強度高，與皮膚接觸後會釋放出具有能量的遠紅外線，幫助促進身體的循環代謝，並可以養護關節。

塑崩褲特殊織法 不必分尺寸S-2XL、男女皆可穿

除了保養的效果之外，「PP石墨烯懶人塑崩褲」更是一條塑身褲，它採用強大的塑崩織法，彈性極佳，不分尺吋，無論是22腰或是46腰通通穿得下，穿上後還可以繃住贅肉，修飾臀部和腿部的曲線，瞬間可讓自己變成9頭身長腿美女。「PP石墨烯懶人塑崩褲」超強彈性讓林美秀和吳淡如驚艷，兩人笑說：「我們兩個雖然身型不同，但都是穿同個尺寸的塑崩褲喔，並且完美修飾了下半身曲線，很厲害吧！」潘若迪也現身說法：「連我也是穿同樣尺吋的褲子！男生穿貼身的褲子最怕覺得卡卡的，但塑崩褲彈性好，完全不會不舒服。」

林美秀＆吳淡如合體雙代言

全球首款「石墨烯懶人塑崩褲」哪裡買？

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