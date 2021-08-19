「別再問美國會不會保護台灣！」美軍撤離阿富汗　作家1句道破真相

▲武裝組織塔利班攻占阿富汗首都喀布爾。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

阿富汗首都喀布爾被塔利班（Taliban）攻占，人民逃難的畫面曝光以後，震撼全世界，部分人士也擔心，未來台灣可能將面臨同樣局面。對此，作家苦苓就表示，「不要再問『美國會不會保護台灣』這種蠢問題了！」

苦苓在臉書上發文表示，其實台灣人真的不用再問「美國會不會保護台灣」的問題，因為「如果不是美國一直在保護台灣，哪裡還有今天自由民主的台灣？」

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貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「二次大戰之後，美國明的、暗的一直與台灣同在啊」、「精闢的見解」、「美國對台灣的影響力一直都在，特別是與台灣重要的幾個法案」、「沒錯，美國已經保護台灣超過70年」。

不過，也有些網友提出其他看法，「台灣有盟軍相助，同時也是自立自強」、「台灣要當扶不起的阿斗，自己不團結起來保護」、「沒發生的事，誰知道啊？老話一句啦，自己的國家自己奮戰啦，別老想指望別人」。

針對美國撤軍阿富汗，部分人士擔心台灣等盟友也遭遺棄，美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）17日就強調，美國為阿國流血流淚20年，且阿富汗與台灣情況不同，美國對台承諾也一如既往堅實。