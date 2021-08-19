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社會 社會焦點 保障人權

過世媽被冠前夫姓變別人祖先　兒怒告同母異父姊偽造文書

▲▼清明節 掃墓 慎終追遠 納骨塔。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蕭姓男子對彰化地院提出訴訟，指出自己同母異父的姊姊，擅自將母親冠上前夫的姓氏。（圖／示意圖，與本案無關／記者屠惠剛攝）

記者林冠吟／彰化報導

彰化一名蕭姓男子向彰化地院提出民事訴訟，主因其同母異父的姊姊，擅自偽造文書將其母親「張氏」私自冠上前夫姓氏「謝張氏」，讓他精神上蒙受相當痛苦，主張將母親姓氏改為「張」，同時將母親的牌位從謝家祖先中移出。一審彰化地院認為陳男所提出的訴訟不合法，駁回其訴訟；陳男不服，再提抗告，台中高分院審理後將原裁定廢棄，發回地院重審。

蕭姓男子今年向彰化地院提出民事訴訟，指出其過世的母親「張氏」被同母異父的姐姐擅自偽造文書，將母親骨灰罈的姓氏冠上前夫的姓氏改為「謝張」，更將母親的牌位放進謝家祖先牌位中，讓他相當不滿。

蕭男表示，母親和謝姓前夫育有2女，謝姓前夫過世後，母親便和他父親再婚，直到1961年母親身故，其婚姻關係都沒有改變，指控謝女在2000年其父親還在世時，就擅自偽造文書，私自將母親的骨灰罈上冠上前夫姓，漠視其父親的存在，又在2006年將母親的牌位納入謝家祖先的牌位，指控謝女顛倒倫常，讓其精神蒙受一定程度之痛苦，怒對謝女提告。

蕭男指出，其身分證上父親為張蕭氏（其父當年招贅），母親為張氏，「這還能有假嗎？哪裡來的謝張！」，但彰化地院一審認為蕭男未具體表明所訴之事項，裁定其所提之訴不合法，駁回其訴訟。

不過蕭男不服，怒提抗告。蕭男主張，他同母異父的妹妹將母親擅自冠上前夫姓，讓他每次聽到媽媽是謝張氏而非張氏，都讓他精神蒙受痛苦，謝女已不法侵害其權益，對謝女怒求償5萬元；經手其母親牌位變更的納骨塔執事公務員求償2萬元。台中高分院審理後，認為陳男在提訴訟時並沒有委任委託人，尚難強求其嫻熟法律專業知識，彰化地院審理時，未依規定讓蕭男行使闡明權，認定原判決有重大瑕疵，裁定原判決廢棄，發回地院重審。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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