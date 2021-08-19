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台海緊繃　張弘遠：再不鬆「九二共識」在台灣也走不下去

▲▼中華民國國旗,國家認同,元旦升旗,青天白日滿地紅,統獨,意識形態。（圖／記者李毓康攝）

▲對岸學者關注國民黨主席選舉。（圖／記者李毓康攝）

記者任以芳／北京報導

下個月25號是國民黨主席選舉投票日，共有4人登記參選，包括現任主席江啟臣、前主席朱立倫、彰化縣前縣長卓伯源，以及孫文學校總校長張亞中。大陸不少專家學者聚焦參選人兩岸論述，甚至希望國民黨在兩岸路線上必須明確表態。對此，接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的中國國民黨大陸事務部副主任張弘遠表示，現在表態還太早，但大陸態度確實有些微鬆動，因為再不鬆，連「九二共識」在台灣都走不下去。

針對大陸學者提出國民黨對兩岸路線必須明確表態，張弘遠認為確實可能過早了，畢竟這是國民黨自己的選舉。另外，黨內老中青三代如何團結也是當下解決重點之一，等到下個月黨主席選舉明朗，還有很長一段選戰之路要戰，假設順利拿回政權，才去考慮兩岸實際操作問題。

▲中國大陸,兩會,習近平,王岐山,李克強,王毅,五星旗,人民,中共,五星旗。（圖／路透社）

▲張弘遠認為北京再不鬆，「九二共識」在台灣真的都走不下去。（圖／路透社）

面對大陸對台緊縮的態度，張弘遠也指出，表面上北京沒放棄「兩制」方式，實際態度些微鬆動。上個月廣西舉行兩岸關係研討會，劉結一提到「九二共識」但沒有再延伸；劉軍川則是把當時海基會和海協會雙方就一個中國說明放在一起，其實和大陸學者李義虎所稱，「九二共識」可以採取「一中原表」高度相近，雙方原本表述在重新拿出來就好。

張弘遠稱，「北京為什麽要鬆一點，因為對方也看到了，如果再不鬆，『九二共識』在台灣真的都走不下去。」讓台灣民眾喘口氣，對兩岸發展是好事。

▲▼0817 江啟臣登記參選國民黨主席。（圖／記者黃克翔攝）

▲江啟臣17日登記參選國民黨主席。（圖／記者黃克翔攝）

另外，大陸學者也十分關注國民黨主席選舉，全面聚焦四位參選人的兩岸論述。江啟臣提出「憲法九二」，將發起成立「兩岸和平發展委員會」。朱立倫表示要重啟兩岸交流平台，並且強調兩岸關係不能變來變去，要貫徹一致。卓伯源表示，兩岸路線原本是是國民黨的強項，曾幾何時國民黨拋棄了優勢，未來必須深化「九二共識」。

對於上述國民黨參選人兩岸論述，華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，江啟臣看似回歸，但他提出的「憲法九二」只是換了一個名詞。另外，延續馬英九的「不獨、不統、不武」，這與大陸「和平促統」認知有落差，所謂的「不統」就是偏安，遲早還是要面對解決兩岸歷史問題。

▲▼ 張亞中登記參選國民黨主席。（圖／記者黃克翔攝）

▲張亞中登記參選國民黨主席。（圖／記者黃克翔攝）

另外，國民黨參選人張亞中過去立場長期主張結束兩岸長達70餘年的政治敵對狀態，提出《創造兩岸和平備忘錄》版本，強調若當選要和中國共產黨對話協商。

廈門大學台研院副院長張文生受訪時，談到張亞中《創造兩岸和平備忘錄》版本，相較其他參選人的兩岸論述是最具體明確的。過去，張亞中長期政治主張貫徹「九二共識」，承認兩岸都是中華民族，再依據各自憲法，認同兩岸同屬一個國家，也就是所謂「一中各表」，維持台海和平穩定，

張文生進一步指出，這次國民黨其他參選人也選擇延續或回歸黨綱以及馬英九「九二共識」路線，還是為了黨主席選舉，畢竟國民黨不是主政者，在兩岸關係上沒有實際主導發言權。所以參選人必須重新贏得台灣民眾觀感認同，才能談下一步。

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