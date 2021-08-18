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阿富汗變棄子「值得深思」　包承柯：美國不會為台獨奮戰！

▲▼阿富汗難民肉身擋美軍機起飛　至少「7人遭輾壓」空中落地摔死。（圖／翻攝自推特）

▲阿富汗難民絕望的用肉身擋美軍機起飛　至少「7人遭輾壓」空中落地摔死。（圖／翻攝自推特）

記者任以芳／北京報導

阿富汗首都喀布爾迅速被塔利班（Taliban）攻占，人民逃難的殘酷畫面流出後，震撼全世界。美國宣佈撤兵理由也引起台灣內部不同聲音，認為蔡政府與其過度依賴他國不如重新思考兩岸路線。大陸學者包承柯接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問也指出，「當阿富汗啟示反映到兩岸問題上，最終美國是不會為台獨奮戰。」在國際關係裡面，大國有自己的戰略目標，阿富汗事件再次證明，美國只在乎自己利益。

▲塔利班宣布控制總統府後，阿富汗難民擠爆C-17軍機。（圖／路透）

▲塔利班宣布控制總統府後，阿富汗難民擠爆C-17軍機。（圖／路透）

美國「無限期」支持盟友？

近年台美關係到達高峰，美國一再宣稱「堅守保台」的承諾。但從阿富汗事件來看，儘管拜登（Joe Biden）宣布撤兵理由是「自己國家的安危要自己負責」，在阿富汗士兵也不願再戰情況下，美國還幫忙出兵打仗已失去意義。撤兵的代價也讓美國「援外」聲譽受到極大壓力，影響其他盟國與台灣重新思考「美國是否真的會無限期支持？」，更何況台灣不算是真正的盟友，甚至也沒有美軍駐派。

談到美國從阿富汗撤兵爭議，華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯表示，「這是可以被理解的決定。」當美國覺得需要退出時候，阿富汗原來政權，不是他實際關心的問題，而是美國自身利益和戰略目標。

包承柯說，從這次事件看得非常清楚，拜登政府認為美國的利益在阿富汗，並不有助於美國長期戰略的目標，所以才從阿富汗撤軍。至於，延伸出很多的後果，美國不會關心。從過去從朝鮮半島、越南等歷史來看，恰恰反映出美國只重視自己和當地的利益是不同的。

阿富汗事件也給外界很多啟示，包承柯分析，「最關鍵的因素就是，外來政權、外國軍隊培植的當地政權，並不能保住阿富汗政局的穩定，最後的決定權還在阿富汗國內的民眾手裡。」

▲拜登、蔡英文。（合成圖／路透）

▲陸學者一致認同，「關鍵時刻，美國不會為台灣犧牲國家利益。」（合成圖／路透）

阿富汗啟示「美國為台獨奮戰？」

至於，阿富汗事件帶給兩岸的問題的啓示？包承柯表示，拜登政府是依據美國的利益在處理兩岸的事情，實際上「台獨」並不是美國政府真正贊成的部分，所以美國的利益和台灣當局的戰略目標已經不一致。

包承柯指出，中美關係這幾年持續緊繃，從川普到拜登不斷用「台灣問題」挑釁台海爭端，但中國大陸政府還是十分克制冷靜，就怕越過紅線那天，北京一定會堅決回擊，「但我相信美國不會為台灣所謂的台獨做出任何犧牲。」

「美國是不會為台獨奮戰！」包承柯再次強調，如果台灣還是執迷的認為，美國在關鍵的時候會來救台灣，或者為台獨出兵，這種思維已經犯下根本性嚴重錯誤。

廈門大學台研院副院長張文生接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問也指出，當外界認為美國一定會救台灣，都是一廂情願看法，蔡政府確實有度依靠美國的情況。「回歸本質，應該新思考兩岸路線，才是實際作法。」

▲▼中華民國國旗,國家認同,元旦升旗,青天白日滿地紅,統獨,意識形態。（圖／記者李毓康攝）

▲兩岸的事務終究還是由兩岸民眾共同來解決。（圖／記者李毓康攝）

台海爭議「兩岸自己解決」

在美國充滿問號的承諾下，兩岸問題該如何解決？首先，包承柯指出，近日台灣不少聲音把中國大陸的政府形容為塔利班，是非常不正確的，完全處在一種對抗的邏輯思維來看台海關係，毫無建設性的幫助。

張文生則指出，蔡政府應該還是會繼續走「親美反中」的路線，但美國對待台灣問題的立場十分明確，不會讓台獨衝破底線，也不會成為真正的盟友。對美國來說，台灣是有重要戰略價值的地方，也沒有阿富汗來的重要，隨時從棋子變棄子。

不願具名北京涉台人士也向《東森新媒體ETtoday》記者指出，儘管現在美國政府一再刺激底線，中國大陸政府對待台灣問題還是十分耐心和慎重。兩岸之間應該避免誤判，重新尋找溝通新模式，與其花大錢向美國添購軍武，不如「兩岸和平」來的務實。

包承柯總結分析，「美國有自己的利益，不會為台灣的利益而犧牲美國的利益。」阿富汗事件只是更加驗證，外部勢力介入只會加劇兩岸關係惡化，當台海之間走到無可挽回地步時，美國會在多大程度上幫助台灣，兩岸的事務終究還是由兩岸人民共同來解決。最終必須「和平」解決問題，大陸也始終秉持這樣的信念。

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