連勝文5歲見證「美國拋棄越南」　網抓包酸神童！他嘆拉低水平

▲國民黨智庫前副董事長連勝文。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

阿富汗自美軍撤離後，短短4個月就遭塔利班奪取政權。國民黨智庫前副董事長連勝文17日上廣播節目表示，「從小見證美國人拋棄越南」，不料引起網友熱議，遭諷「5歲就能當神童」，還有不少名人發表看法。

連勝文17日接受媒體人黃光芹專訪，談到台灣可以和其他國家交好，但不要被「利用」。他表示，自己「從小見證美國人拋棄越南」，近年又看到川普政府背叛庫德族，如今拜登政府撤軍阿富汗，他認為台灣沒必要偏向特定立場。

事後，名嘴周玉蔻在臉書發文質疑，連勝文1970年出生，卻「從小見證」1973年協議、1975年美軍撤離，「台灣不缺騙子，騙子家族臉不紅氣不喘，從賣鴨片到偷打疫苗，到男女小神童！厲害了，神奇世家！」

律師林智群也在臉書發文調侃，「3歲自耕農，5歲見證美國拋棄南越。這樣的神童北韓也有一個，3歲會開車，4歲會開槍，5歲駕駛戰車。 #別人的兒子怎麼都那麼厲害？」

對此，世新大學口語傳播系教授游梓翔則評論，西貢陷落、美軍在越戰受阻，那些畫面、情節往後多年都會被反覆討論、播送，不一定只停留在1975年，可能成為某些人片段的兒時記憶，所以連勝文的說法並不奇怪。

不過，游梓翔認為，一堆人訕笑奚落連勝文「5歲當神童」，但關鍵問題應該是：美國放棄越南、阿富汗，作為台灣人應該如何看待此事，並進行辯論，即便意見不同，展現的也是台灣的民主多元，「有些人就是不愛就事論事，用惡質霸凌取代理性辯論，拉低了自己，也拉低台灣公共討論的水平。」

▼游梓翔認為，關鍵問題應該是「作為台灣人如何看待此事？」（圖／翻攝自臉書／游梓翔）