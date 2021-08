阿富汗副總統「親妹遭虐死」恩師被暗殺　恨透塔利班身世曝光

▲阿富汗副總統薩利赫(Amrullah Saleh)背後身世曝光,與塔利班結下深仇。(圖/達志影像/美聯社)

阿富汗總統甘尼(Ashraf Ghani)逃亡後,副總統薩利赫(Amrullah Saleh)選擇留下來對抗塔利班(Taliban),先前消息指出,他帶領的政府軍隊已奪回一個省會。外媒曝光了這位「看守總統」的背後身世,不僅唯一的妹妹被塔利班折磨致死,恩師也遭塔利班與蓋達組織暗殺,這讓他一生痛恨恐怖組織。

根據美國CNBC報導指出,阿富汗副總統薩利赫15日在推特發文稱,無論在任何情況下,自己永遠不會向塔利班恐怖分子低頭,絕不會背叛他心中的英雄、著名的反塔利班戰士「潘傑希爾之獅」馬蘇德(Ahmad Shah Massoud),更不會讓數百萬名聽信於他的人民失望,永遠不與塔利班同流合汙。然而,這位馬蘇德不僅是「阿富汗民族英雄」,其實也是薩利赫的恩師。

▲阿富汗副總統薩利赫(Amrullah Saleh)的恩師馬蘇德也死於恐怖組織分子的手中,讓薩利赫下定決心永遠反對塔利班。(圖/路透)

出生於1972年的薩利赫是孤兒,從小與妹妹相依為命,1990年代加入了馬蘇德的反塔利班游擊部隊,20歲後曾進入「聖戰者部隊」成為所謂的叛亂分子,沒想到,1996年塔利班佔領喀布爾後,激進派為了尋找薩利赫的下落,對他唯一的親人、他的妹妹嚴刑拷打,最後折磨致死。薩利赫去年接受《時代雜誌》訪問時直言,這件是永遠改變了他對塔利班的看法。

恩師馬蘇德當時身為部隊領導人、指揮官,一生為了阿富汗的命運而戰,卻在911事件前的2001年9月9日遭塔利班與蓋達組織暗殺身亡,這更讓薩利赫發誓與塔利班之仇不共戴天。911事件後,薩利赫因為是反塔利班組織的一員,而成為美國中情局(CIA)的「重要資產」,藉此,他在2004年領導阿富汗政府組建國家安全局(NDS),薩利赫擔任局長直到2010年,被時任總統解職,隨後成立反塔利班政黨。

▲阿富汗總統甘尼(中)、副總統薩利赫(左)、第二副總統達尼許(Sarwar Danish)(右)。(圖/路透)

薩利赫2018年與總統甘尼結盟,重新獲得政治核心青睞,先後任職過國安改革部長與內政部長,2019年順利當選成為副總統,由於薩利赫反對塔利班的立場明確,已多次遭到塔利班暗殺,但他仍未屈服,目前正與恩師馬蘇德的兒子共同指揮一支民兵部隊,正在潘傑希爾峽谷(Panjshir Valley)與塔利班分子激戰中,他們的目標是組建游擊隊,奪回阿富汗。

▲阿富汗首都喀布爾2020年9月9日發生爆炸案,攻擊目標為副總統薩利赫(Amrullah Saleh)的車隊,至少造成3人死亡、12人受傷送醫,薩利赫本人無恙。(圖/路透)

據俄媒報導,薩利赫帶領的軍隊現已經收回東部帕爾旺省的首府恰里卡爾(Charikar)的控制權。薩利赫17日則推文表示,根據阿富汗憲法,在總統缺席、逃跑、辭職或死亡的情況下,第一副總統將成為看守政府的總統,「我目前在我的國家,是合法的看守總統。我正在與各方領導人接觸,以獲得他們的支持和共識。」

I will never, ever & under no circumstances bow to d Talib terrorists. I will never betray d soul & legacy of my hero Ahmad Shah Masoud, the commander, the legend & the guide. I won't dis-appoint millions who listened to me. I will never be under one ceiling with Taliban. NEVER.