不會丟下任何人！拜登鬆口：美軍將待所有美國人撤離才離開阿富汗

▲拜登宣布，在所有美國公民撤離前，美軍將不會離開阿富汗。（圖／路透）

文／中央社喀布爾18日綜合外電報導

美國總統拜登今天表示，就算美軍要在武裝組織塔利班（Taliban）控制下的喀布爾待得比先前所定的時間更久，也不會把任何一名美國人留在阿富汗不管。

塔利班15日拿下阿富汗首都喀布爾（Kabul），外國人及阿富汗盟國在恐慌中大量撤離。拜登在此事發生後首度接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問，他說「混亂」無可避免。

美國高層官員曾說，將嚴守8月31日前撤離最後一批部隊的期限，將阿富汗交給獲得勝利的塔利班。

然而，在這次受訪時，拜登首度表示，若仍有美國人試著逃離阿富汗，美軍可以在那裡待久一點。

他說：「若還有美國公民待在那裡，我們會留下來把他們全部帶離。」

拜登並未解釋美軍延後離開阿富汗一事該如何進行。

美軍搭機到阿富汗維護喀布爾機場的安全並協助撤離，塔利班目前並未插手。

但塔利班已經完全控制了喀布爾其他地方，基本上能決定讓哪些人通行，因此外國軍隊在機場以外安全調動的能力非常受限。

目前一群美軍正在阿富汗加強撤離僑民，拜登受訪時說，撤離行動並不輕鬆。

他補充道，塔利班正在協助美軍，至少在協助外僑撤離上是如此。拜登說：「他們正在幫忙，讓美國公民離開，讓美國員工、大使館人員等離開。」

但他也承認：「要幫那些在阿富汗協助過我們的人（離開）時，遇到了更多困難。」他顯然是指那些為美國及其他外國軍隊工作、現在害怕遭塔利班報復的阿富汗當地人。

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