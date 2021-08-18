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發現並解決問題！　Google Pixel 相機拍攝功能解密

▲Google 清晨發表 Pixel 5a。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

Google 今天清晨發表 Pixel 5a 5G 手機，確認僅在美國、日本開賣，售價 449 美元，影片當中強調手機相較 Pixel 4a 來說，升級雙鏡頭模組，並且帶來優異的拍攝效能，而在同一天，Android 及 Pixel 相機產品經理 傅敬文(Kevin)透露，台灣團隊在功能開發上，扮演相當重要的角色。

在智慧型手機正式進入雙鏡頭、三鏡頭的爆發期，Google Pixel 手機靠著機器學習與AI，讓手機只用單一鏡頭，就能夠拍出好看的夜景與人像等效果，到了去年推出的 Pixel 5、Pixel 4a 推出之後，Google 更近一步加入了星空模式，讓手機甚至可以拍出銀河全貌，此後又在新的系統升級了夜拍效果。

Kevin 指出，Pixel 相機的設計和研發，致力以「解決使用者問題」為目標打造實用相機功能，例如在低光源環境下拍照，使用者只要透過 Pixel 相機的夜視模式，就能解決過往需要透過調整許多參數才能達到的拍照效果。開發團隊也會去思考當地用戶比較盛行的功能，好比說短影音比較流行，那麼就會去思考錄影功能方面怎麼做調整，或者要增加什麼效果讓拍照功能更有趣。

「Google 喜歡將複雜的拍照技術，透過軟、硬體及人工智慧的整合，讓使用者簡單且便利地就能擁有。」

為了確保這樣的技術是經過消費者驗證，需要一些使用數據跟反饋，Google 開發團隊通常會去找身邊的人進行測試，最早這樣的實驗地點會發生在 Google辦公室的員工餐廳、咖啡廳。

人像美肌與人像光效

Kevin 分享一個大家都沒想像過、但確實被部分人不喜歡的功能，那就人像美肌功能。舉例來說，像是以前辦公室有個東歐的男性員工，他在使用美肌自拍的時候，發現相機會把鬍子修掉，或者是不完整，這對於當地的男性來說是不被接受的。於是團隊最後重新定義一個保持臉部清晰的準則，讓鏡頭可以辨識臉部上的皮膚，盡可能的只優化臉部。藉由這個案例，其實也想要說明，光是針對相機自拍的一個小功能，為了確保搜集反饋有沒有足夠的多元性，Google 也會考量到各種種族習性、膚色進行設計與調整，然後針對不同膚色的族群進行驗證測試。

針對人像光效方面，Kevin 也分享當時的開發經驗。他指出，當時是發現很多人要拍人像照片，通常會去照相館、或者專業攝影棚，而這中間會發現一些共通處，那就是攝影棚會使用很專業的燈光，所以內部就思考用手機怎麼達成。

為了實現這個想法，團隊在辦公室打造一組機器，讓不同角度的燈光打在不同的臉上，搭配不同角度的照片，讓手機訓練出一個模型出來，所以現在用戶會發現，使用 Pixel 手機時，如果發現臉有點過暗，會簡單打光，但是如果想要有自己個人風格的人像照片，那麼還可以進入編輯，依照自己的想法去控制打光的方向。

錄影防手震

針對Pixel錄影防手震功能方面，主要是結合軟、硬體整合的優勢，Google 首先從手機上的陀螺儀以及光學防手震得出手機移動的資訊，再透過機器學習，去預測出接下來使用者可能會如何移動手機，例如使用者可能是要左右橫移，Pixel 會針對上下晃動加強修正，最後搭配分析多張畫面，取出穩定的部分來合成出一支畫面穩定的影片。

Google的開發思維：「發現並解決問題」

此外，Kevin 進一步指出，在開發手機相機系統時，開發團隊會經常性的觀察用戶比較喜愛的照片的樣子是什麼樣子，一些專業門市都怎麼拍照片，然後把它們實現在手機上，有些時候也會為了一個目的來去開發相機，像是怎樣可以更鼓勵創作，這時團隊就會去看一些專業導演、或者YouTuber，發現這些人會使用三軸穩定器、腳架、滑軌等等，於是從這些靈感當中，設計出三種不同防手震功能，其中一個就是動態防手震模式，另外還有電影運鏡跟鎖定模式。

Kevin 也分享 Google 開發團隊的思維。他說 Google 內部有超乎每個人想像的豐富資源跟技術，但是 Google 很少會說要去開發什麼樣的功能，而是鼓勵員工去「發現並解決問題」。例如，例如怎麼幫助世界上所有人找路、怎麼透過相機紀錄瞬間等等，內部很少說我們有很多技術可以做怎樣的功能，而是有這些技術怎麼樣去解決問題，或者把很複雜的技術，變成很簡單的使用體驗。

談到台灣團隊在開發上得挑戰，Kevin 認為還是「溝通」。舉例來說，台灣、以色列跟美國三個地區的員工，如果要開會，那麼就一定至少會有一個時區的員工需要在深夜或者凌晨參與，以往的解決方案都是透過出差來進行面對面溝通，而現在碰上 COVID-19 疫情，沒辦法實體見面，所以現在的解決方案就是透過創建更多訊息群組，鼓勵更多發問跟溝通。

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